Juana Repetto y la alquimia placentaria: qué es y quién es su doula

El consumo de productos derivados de la placenta está comenzando a volverse cada vez más frecuente, generando una nueva tendencia de moda entre las celebridades y el público. Cada vez que una famosa innova en algún método fuera de la medicina tradicional, es furor y, por ende, tema de debate, sobre todo en las redes sociales.

En esta oportunidad, Juana Repetto, flamante mamá de Belisario, mostró en sus redes unas cápsulas de color gris que tomaron relevancia ante la consulta de una seguidora de su Instagram. "¿Qué hiciste con la placenta de Belisario?". Juana, explicó: "Me hicieron medicina placentaria", y a su respuesta sumó una foto en la que se ve un frasco repleto de cápsulas. Ante la cantidad de consultas, Juana decidió mencionar a Verónica Nuñez, quien se presenta como Biodecodificadora, instrumentadora quirúrgica especializada en obstetricia y Alquimista placentaria.

Si bien Juana ya había contado sobre este procedimiento con la llegada de Toribio, su primer hijo, esta vez la idea resurgió con su segundo parto. Lo cierto es que en su momento llevó adelante un ritual junto a su familia en el que enterró la placenta de su primer parto junto a una planta que fue creciendo y nutriéndose de esa tierra. Ahora, con Belisario, repetirá.

A raíz del debate que generó el posteo, BigBang entrevistó a Verónica Nuñez quien practica esta alquimia placentaria hace poco más de 5 años. "Hace 20 años que soy instrumentadora y acompaño el proceso de búsqueda, gestación y puerperio. En el camino trabajé en la Suizo muchos años y fue ahí que decidí hacer este cambio de mirada y de paradigma", contó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

-¿De qué se trata ese cambio del que hablás?

-A que aprendí que había otro tipo de nacimientos y que la mujer participaba mucho más de lo que uno considera. Eso me llamó la atención y empecé a ayudarla desde otro lugar. Me di cuenta de que siempre me quedaba algo trunco post parto porque yo quería hacer un seguimiento y acompañar a la mujer después del proceso de embarazo y del parto en sí. Presenciar nacimientos es algo mágico y seguir sabiendo de ella y de su mundo era necesario para mí, por eso me sumergí en el mundo doula y al poco tiempo me metí con la alquimia placentaria.

-Juana Repetto habló de medicina placentaria. ¿De qué se trata?

-No es medicina. Es una alquimia placetaria. No le decimos medicina porque esto no es algo médico. Viene de los mamíferos, es más ancestral. La placenta, que posee muchos beneficios, era consumida para recuperar todas las vitaminas, hierros y hormonas que se pierden en el parto ya sea por vía natural o cesárea.

-¿Y en qué ayuda al post parto?

-La mujer realiza un puerperio más equilibrado y hormonalmente con más energía. Colabora en que tenga más leche y de mejor calidad. Sobre todo regula los altibajos emocionales. Equilibra las hormonas.

-¿Qué poseen las cápsulas?

-Placenta disecada. Las cápsulas poseen oxitocina y eso ayuda. Cuando parimos el médico controla que el útero vuelva a su forma preembarazo y la exitocina evita el sangrado. Al desprenderse la placenta del endometrio quedan todos los vasos por donde se hacía el intercambio gaseoso durante la gestación, "al aire libre". Se necesita que el útero se achique para que esos vasos coagulen y se cierren y la madre no sangre y corre peligro su vida. Por lo general lo inyectan con ampollas. Con la placenta, que alimentó al bebé, recuperamos esa oxitocina que perdimos y el útero se recupera más rápido y mejor. Y durante la gestación esos órganos que estaban ubicados como podían, vuelven a su lugar más rápidamente.

-¿Si no es medicina es legal?

-No tiene ningún componente químico. Es placenta disecada.

-¿Cómo es el proceso de preparado?

-Hace 5 años que lo realizo. El procedimiento diseca la placenta, la parte materna (la que se encuentra en los cotiledones). La placenta tiene dos caras: la materna y la fetal, donde están los vasos sanguíneos, que es donde se encuentra el cordón que alimenta al bebé. Lo que se utiliza para la alquimia es la materna. Se disecan, se trituran y se meten en las capsulas.

-¿Sólo esas cápsulas realizan?

-Se hacen otros productos. Por ejemplo, la bolsa que recubre al bebé con el líquido amniótico consta de dos membranas: una es el corion, que es la que esta del lado materno, y el amnios que está del lado fetal. El amnios también se diseca y queda como un parche rígido que se humedece con solución fisiologica y se puede usar como curita para curar heridas: cortes, quemaduras, raspaduras tanto del bebé y como de toda la familia. Genera analgesia, es antibacterial y tiene un gran aporte para recuperar la piel. Es realmente mágico.

-¿Qué parentesco tiene esta alquimia con el procedimiento que realizan en la Cienciología? ¡Que Tom Cruice ingeste placenta generó mucho revuelo!

-Claro. Primero porque lo consumió él. No estoy muy al tanto, pero creería que nada que ver, porque además de que en este caso la consumen las mujeres que parieron por todo lo que ya conté, son cápsulas. Impresiona porque en el inconsciente colectivo deben imaginarlo mordiendo la placenta como un sándwich y no es así. Hay mujeres que tienen sus partos en casa y las propias parteras toman un trozo y le hacen un licuado a la mamá que acaba de parir. SI lo tomás en el mismo momento del parto es más beneficioso. ¡No es que comen la placenta cual bocado! La partera hace un licuado con agua y frutas y es un pequeño trozo de placenta.

¿Qué es y para qué sirve la medicina placentaria? ¿Qué propiedades y beneficios aporta la utilización de la placenta para la mamá durante el postparto?

La Medicina placentaria es la práctica que aborda el respeto y ritualización de este órgano, así como el procesamiento del mismo en distintos recursos que "beneficien" a la madre. El parto termina con la salida de la placenta. El alumbramiento de ese órgano temporal que nutrió al bebe durante el tiempo de gestación marca la culminación de un proceso de vida dando comienzo a una nueva etapa, a la cual denominamos crianza.

Según quienes realizan esta medicina alternativa, su ingesta contribuye al bienestar de la mamá aportándole a establecer el balance hormonal, incremento energético (minerales, vitaminas y proteínas), reduciendo el sangrado postparto, promoviendo la retracción uterina, combatiendo la fatiga, favorece el balance afectivo, recorta el tiempo de recuperación, beneficia el establecimiento de la lactancia y disminuye la deficiencia de hierro, entre otros recursos más. Este es un recurso muy antiguo y ancestral para las parteras de distintas culturas que utilizaban pequeños trozos que daban a ingerir a las gestantes luego del parto. En la era post moderna, conocimos este procedimiento de la mano de Tom Cruise quién representa a la Cienciología, abordando el inicio de la maternidad post parto con la ingesta de placenta. Antiguamente ya se utilizaba para ayudar a detener una hemorragia, y también para reponerla luego de muchas horas de labor de parto. La placenta es rica en minerales y vitaminas, entre ellas la K, proteínas, hormonas, contiene lactógeno placentario, y células madre.

¿El consumo de placenta es garantía del éxito de un buen puerperio?

No, definitivamente no. Es sólo un aporte y un recurso. De hecho hay madres que consumen las cápsulas de placenta pero siguen teniendo dificultades en el amamantamiento de su bebé porque están atravesando problemas concretos que no son resueltos por la ingesta de cápsulas de placenta. De hecho, sus derivados e ingesta no garantizan de por sí la recomposición y el bienestar físico y espiritual de la mamá; como así tampoco asegura el establecimiento de la lactancia materna. Poder transitar un buen postparto no tiene que ver con el consumo de algún producto. La utilización de la Medicina Placentaria no consiste en ingerir capsulas mágicas, ni milagrosas: no adelgaza a la mamá, no la rejuvenece, ni la hace verse más bella a pesar de la privación del sueño.