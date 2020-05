Jubilaciones, coronavirus en la Villa 31 y flexibilizan la cuarentena en la Provincia: las 7 noticias del día

Kicillof habilita actividades en el Conurbano, pero aclara que “no se flexibiliza” la cuarentena

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, permitirá la reapertura de una serie de actividades en los municipios del Conurbano bonaerense, aunque aclaró que no se relajará el aislamiento obligatorio. Se permitirá el take away en bares y restaurantes, así como “actividades manufactureras y de construcción privada”, con protocolos sanitarios y siempre que los empleados no recurran al transporte público.

De todos modos, el comunicado de la gobernación precisa que quedarán exceptuadas las peluquerías, los hoteles alojamiento, las jugueterías y los comercios de indumentaria y calzado.