¡Juego de gemelas es un poroto! No pudo reconocer a sus hijos y tuvo que tomarles las huellas digitales

Con más de siete millones de interacciones en Twitter, Valentín y Lorenzo se convirtieron en los gemelos más conocidos del último tiempo. Sin embargo, quién aún no logró identificarlos, fue su mamá. Sofía parió hace 45 días y recién esta semana pudo determinar quién era cada uno de sus hijos. “El premio a la madre del año me lo gané yo”, escribió en Twitter, a modo de broma.

Resulta que la joven madre primeriza tuvo gemelos hace un mes y medio, y desde ese momento nunca pudo saber quién de sus hijos era Valentín y quién Lorenzo. No obstante a esto, con motivo de querer ingresar sus historias clínicas, se dio cuenta que debía constatar la identidad de cada uno de ellos.



La profesora de educación física compartió su historia en su cuenta personal de Twitter, en donde alcanzó al menos siete millones de interacciones con éste episodio que tuvo que atravesar. “Mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cual es cual, el premio a la madre del año me gané”, redactó.

Si bien esta historia es tragicómica, Sofía relató en su red social como continuó la situación, y cada vez atrapó más usuarios: “Una noche hace como 10 días nos dimos cuenta que la pulsera ya le quedaba chica, le estaba apretando el pie, así que la cortamos. Se la saqué pensando que al otro día iba a saber cual era cual pero no”.

No obstante, al parecer quienes también se confundieron con los mellizos fueron los médicos, que aparentemente le pusieron la vacuna dos veces al mismo bebé: “Parece que le pusieron la vacuna dos veces al mismo y le están haciendo todos los estudios, pero no le ponen nombre porque no sabemos cuál es”.

Los usuarios de las redes sociales se impactaron y obsesionaron con la historia, motivo que no solo los llevó a contar sus propias experiencias o de gemelos conocidos, sino también a exigirle que cuente cómo continúa o termina la situación.

Sin embargo, la última actualización que hizo Sofía en su cuenta de Twitter, fue basada en la devolución de los médicos quienes aún no saben como resolverlo: “No sabemos cómo va a terminar y la pediatra va a ver cómo hacemos para seguir con los estudios”.