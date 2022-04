¿Ke lo ké? La insólita explicación de "Pepín", el prófugo que dice no ser prófugo

Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, abogado y ex asesor de Juntos por el Cambio, es investigado en Argentina por su gestión como funcionario del gobierno de Mauricio Macri. Fue acusado de presionar a directivos del Grupo Indalo para quitarles sus empresas. Además, se le imputa presionar bajo amenaza de ahogo financiero a los dueños del canal de noticias C5N, del mismo grupo.

Como consecuencia, no solo no se puso a derecho, sino que además se fugó a Uruguay: sobre él pesa una “alerta roja" y un pedido de captura internacional de Interpol. En medio de este panorama, Pepín se presentó el lunes en la sesión del Parlamento del Mercosur (Parlasur) en su sede en Montevideo. Allí fue abucheado por la gran mayoría de los parlamentarios presentes y se decidió votar su destitución definitiva como legislador en el próximo plenario.

En medio de este panorama y mientras aún se mantiene prófugo de la Justicia, Rodríguez Simón habló con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil y aclaró que, como parlamentario del Mercosur, tiene "la obligación" de asistir. "Era la primera reunión presencial desde que empezó la pandemia, porque si falto es una causal de remoción. Ayer en el Parlasur se dio una situación escandalosa e irregular", dijo.

Según explicó, asistió al plenario acompañado por el senador José María Torello, el cual le brindó "apoyo político". "Comienza la sesión, pide la palabra una parlamentaria chaqueña del FdT y se manifiesta escandalizada porque yo me encuentre allí, que estoy prófugo de la Justicia, que INTERPOL me busca y me imputa una serie de delitos que no se me imputan ni siquiera en la Argentina. Un discurso muy mentiroso", sostuvo Pepín.

Durante la entrevista, el ex asesor del PRO explicó que pidió la palabra para responderle a su colega y aclararle que "no estoy prófugo porque la solicitud de refugio que tengo me da una protección internacional por la cual opté en el ejercicio regular de un derecho, que es el derecho a pedir refugio en caso de persecución política". "El ejercicio de un derecho nunca puede ser falta de decoro y que por eso puedo ir ahí. Es mentira esto de la orden de INTERPOL", destacó.

En ese sentido, resaltó que el presidente del Parlasur, Tomás Bittar Navarro, optó por darle la palabra y, en ese momento, "la bancada del FdT" empezó "a causar disturbios, a abuchear y a gritar". "El presidente pasa a cuarto intermedio advirtiendo que si los disturbios seguían iba a suspender por dos horas. Todos los parlamentarios de los demás países miran asombrados e incómodos", explicó.

Fue Oscar Laborde, también integrante de la bancada argentina en este cuerpo y el jefe de bloque del FdT, quien -según la visión de Pepín- "dirigió nuevamente otro disturbio". "Ya se había atrasado todo, los temas que trataban eran totalmente irrelevantes, hablar para el kirchnerismo no tenía sentido y para los demás parlamentarios tampoco porque no les interesaba", aclaró.

Durante su charla con Fontevecchia, Pepín dijo pidió refugio en Uruguay el 6 de mayo de 2021 y destacó que hubo sesiones virtuales del plenario de las que participó sin problemas.. "Omar Laborde tuvo el descaro de pedir que se me censure hasta que se resuelva mi situación en el Parlasur, que es donde está tramitando un sumario que todavía no tiene dictamen de comisión, referido a la remoción por el ejercicio irregular de un derecho, que es el haber pedido refugio", manifestó.

Luego de tildar al bloque del FdT de "prepotentes, intolerantes y con este estilo de barrabravas", volvió a marcar que no está prófugo. "La convención del refugiado con todo un marco de normas internacionales de derechos humanos, otorgan a cualquier ciudadano -acá yo no tengo ningún privilegio por ser parlamentario del Mercosur porque renuncié a mis fueros y nunca recurriría a mis fueros para pedir una protección que no tenga cualquier ciudadano", remarcó.

Y sentenció: "La persecución política, lo que me creó los ´temores fundados´, fue una campaña de difamación y desprestigio diaria que me hacen desde C5N, la circunstancia de que Aníbal y Alberto Fernández fueron abogados de Cristóbal López y Fabián de Souza que son quienes ejecutan la persecución y tienen intereses comerciales con Cristina Fernández de Kirchner. Aníbal dijo que iba a ir preso si volvía a la Argentina".