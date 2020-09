Kevin Spacey volvió a ser denunciado por el abuso sexual a dos adolescentes de 14 años

Luego de haber acusado públicamente de abuso sexual al actor Kevin Spacey, el también actor Anthony Rapp lo demandó judicialmente. La novedad es que además se sumó otra denuncia de un hombre no identificado, a quien el intérprete habría abusado cuando tenía 14 años, en la década de 1980.

Rapp, hoy de 48 años, había relatado en el 2017 que Spacey lo manoseó en un hecho sucedido en 1986. Su acusación llegó ahora a los tribunales gracias a una reciente ley de Nueva York que permite a las víctimas de abusos sexuales infantiles denunciar años después de los hechos.

Según los documentos de la causa, Rapp tenía 14 años y actuaba en una obra teatral de Broadway cuando conoció a Spacey, en aquel entonces de 27.

El ex protagonista de House of Cards invitó al menor a su departamento de Manhattan y, de acuerdo al relato de la víctima, "intencional y voluntariamente, y sin el consentimiento del denunciante, hizo un avance sexual no deseado".

Concretamente, Spacey manoseó a Rapp tocándole las nalgas y luego lo levantó, lo llevó hacia la cama y se tumbó encima de él. Asustado, el adolescente se atrincheró en el baño antes de huir del lugar.

La segunda denuncia parte de una persona identificada sólo con las iniciales C.D, quien habría conocido al actor en una clase de teatro que ofrecía en el condado neoyorquino de Westchester.

En este caso, el abuso ocurrió en 1983, cuando el denunciante tenía 14 años. Al igual que en el hecho que tuvo como víctima a Rapp, Spacey invitó a C.D. a su hogar y lo forzó a tener relaciones sexuales.

La víctima relató que los abusos se repitieron "en diferentes ocasiones" hasta un episodio en el cual el actor "intentó sodomizar" al menor, quien decidió escapar.

Tanto Rapp como C.D demandan una compensación de parte de Spacey por daños emocionales. El actor, mientras tanto, aseguró en el 2017 no recordar lo sucedido y ofreció "la más sincera disculpa" y desató una polémica ya que aprovechó ese mismo comunicado para relatar que era homosexual. Luego decidió internarse en un lujoso centro de rehabilitación para tratar su "adicción al sexo".

Más casos

Además de estas dos denuncias, otros dos casos contra Spacey llegaron a los tribunales en el 2019 pero no avanzaron. Un masajista de Los Ángeles lo denunció por un abuso sexual supuestamente ocurrido en 2016 pero lamentablemente murió antes de que la fiscalía presentara cargos.

En Massachusetts, mientras tanto, un joven que lo había acusado de un hecho similar 2016 invocó su derecho a no testificar en los procedimientos previos al juicio y el caso se paralizó.

Luego de las acusaciones en su contra, Netflix prescindió de los servicios de Spacey y lo despidió tanto de House of Cards como de la película biográfica dedicada a la vida del escritor Gore Vidal que estaba a punto de protagonizar.

Según datos difundidos por la web Buzzfeed, la plataforma de streaming le pagó al actor unos 40 millones de dólares en concepto de indemnización.