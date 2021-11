Vacunas libres para mayores de 3: los no vacunados y el peligro ante la nueva variante

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció hoy, al visitar el Hospital Interzonal "San Juan de Dios" de La Plata, que, a partir del próximo 10 de diciembre habrá segunda dosis libre de la vacuna contra el coronavirus para mayores de 3 años en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Además estableció que a partir de este martes la vacunación con la primera dosis será libre para todos los bonaerenses mayores de 3 años.

Por otra parte, el mandatario provincial remarcó que ya se empezó a aplicar la tercera dosis para los trabajadores de salud, los inmunodeprimidos y los vacunados con Sinopharm mayores de 50 años.

“La verdad es que estamos en una situación de riesgo con la pandemia. Pensamos que no, que se iba a salir, que ya se había visto la posibilidad de la terminación de la pandemia y, sin embargo, vemos que en Europa y en el hemisferio norte en general, andan ya no por la quinta, sino por la sexta ola”, manifestó Kicillof.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“En el mundo hoy están hablando de la pandemia de los no vacunados. La llamó así primero el presidente de los Estados Unidos [Joe Biden] porque lo que observamos en la Argentina y en el mundo, los que enferman y, obviamente, los que tienen un resultado fatal ni hablar, son básicamente y principalmente los que no se vacunaron”, agregó en otro de los pasajes.

Horas antes de su discurso, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, anunció el envío de casi 100.00 nuevos turnos para las dosis de refuerzo contra el coronavirus en la provincia de Buenos Aires "Continuamos con la campaña de vacunación por eso ya se están enviando 99.996 turnos para dosis de refuerzo. Revisá tu mail, la página o la aplicación!", escribió el el funcionario en su cuenta de Twitter.

“Todavía no se sabe si las vacunas resisten la variante Ómicron. En los próximos días tendremos resultados de laboratorio, es posible que las vacunas tengan un poquito menos de efectividad frente a Ómicron, pero no es que no sirvan”, dijo Kreplak en declaraciones a El Destape Radio.

Kreplak también habló del plan de vacunación e insistió en que hay gente que todavía no se aplicó la vacuna: “Tenemos 14,2 millones de personas que se comenzaron a vacunar de una población de 17,5 millones de bonaerenses. Entre la población bonaerense mayor de tres años de edad, hay aproximadamente 2 millones que no se dieron ni siquiera una dosis”.

Además, se sabe que hay 14 millones de bonaerenses que se dieron la primera dosis y, entre estos, 11,5 millones completaron el esquema con la segunda dosis. “Tenemos 2,5 millones de personas que se dieron la primera dosis y no se dieron la segunda. Y esto sucede teniendo liberada la vacunación, es decir que se pueden ir a vacunar cualquier día de lunes a lunes a cualquier vacunatorio y completar el esquema”, sostuvo.

El Ministerio de Salud de la provincia precisó el pasado domingo que más de 11 millones y medio de bonaerenses ya recibieron dos dosis de la vacuna contra la Covid-19, de los cuales el 94% corresponde a personas mayores de 60 años.

En total 11.526.718 de personas cuentan con el esquema completo de vacunación y 11.148.423 con el esquema inicial. En cuanto a la tercera dosis, ya se vacunó a 639.058 personas y en ese sentido, se informó que el personal de salud ya está siendo vacunado con una tercera dosis de refuerzo. Entre las personas de 18 a 59 años el 79% se encuentra inmunizado con las dos dosis, lo que representa un total de 6.282.656.

En sintonía con eso, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, también hizo referencia antes a la posibilidad de que se aplique un pase sanitario. "Nos estamos preparando para minimizar el efecto contagio de cualquier rebrote de una nueva cepa como los que estamos viendo en Europa”, manifestó.

“Hace meses que estamos trabajando con Innovación para que cuando sea necesario, se utilice –un pase- y así estimular a la vacunación porque tenemos un 8 por ciento de mayores de 18 años que todavía no iniciaron el esquema de vacunación mientras que hay alrededor de 7 millones de vacunas para ser aplicada la segunda dosis y todavía las personas no se acercaron”, agregó.

"Por eso, ahora también tenemos el desafío de dar los refuerzos. Ya dimos 1.300.000 terceras dosis. Con esta idea, el objetivo era plantear el pase sanitario durante el verano para trabajar que junto con las jurisdicciones y todo el sector privado para acelerar la vacunación y además para favorecer y sostener las actividades económicas y disminuir la transmisión", planteó Vizzotti.