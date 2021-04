Kicillof disparó contra Rodríguez Larreta: "No le puede mentir así a la gente, es igual que Bullrich y Macri"

Dura. Así fue la conferencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof, en la que anunció que "el Conurbano adhiere a las medidas que dictó el presidente de la Nación de manera taxativa". Y aprovechó para pegarle al jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta y a la cúpula de Juntos por el Cambio.

“Estamos inmersos en una ola que sigue creciendo desenfrenadamente. No puede ser que el virus vaya por ascensor y las medidas por la escalera”. El 29 de marzo, hace 15 días, el récord había sido 14 mil casos y el 6 de abril eran 21 mil, todo en una semana", expresó.

"Escuché hoy que se decía que las medidas que tomó el Presidente eran intempestivas o faltas de reflexión: es mentira", aseveró. "Es un intento grave, delicado y peligroso de utilizar políticamente un momento de angustia".

Así, desde este viernes a las 00:00, no se podrá circular entre las 20 y las 6 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tampoco se podrán practicar actividades sociales, culturales, deportivas, religiosas y recreativas en lugares cerrados.

Además, los comercios cerrarán sus puertas a las 19 y las actividades gastronómicas funcionarán en modo take away. Todas las medidas regirán por dos semanas.

Las clases presenciales se suspenderán en los tres niveles educativos desde el lunes y hasta el 30 de abril; mientras que a diferencia de lo dictado por Nación, las actividades recreativas y deportivas amateurs al aire libre podrán practicarse en grupos de no más de 10 personas.

En la conferencia de prensa, Kicillof también confrontó con Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. "Es muy difícil discutir una pandemia y medidas de cuidado si mientras estábamos discutiendo el Jefe de Gobierno firmaba con una mano que estaba en contra de las restricciones para hacerle daño al Gobierno", criticó.

"Pareciera que el único consenso es hacer lo que ellos quieren", continuó. "Están haciendo política con esto. Me preocupa y me angustia porque la situación es delicada y porque los privados de la Ciudad tienen las terapias intensivas llenas".

El gobernador bonaerense también puso su mira contra la presidenta del PRO Patricia Bullrich, señalando que el miércoles "estaba enfrente de la Quinta de Olivos junto con un grupo insultando al Presidente a viva voz".

"¿Eso es diálogo? Yo la verdad que a veces pienso si no sería mejor que venga directamente Macri a discutir con nosotros", agregó. "Pensamos que Larreta era diferente porque tenía responsabilidad de gestión, pero finalmente es igual a Bullrich y a Macri".

El gobernador también afirmó: "Hoy en la ciudad de Buenos Aires estalló el sistema privado de salud. Se acabaron las camas del sistema privado, que atiende al 80% de la población de la Ciudad de Buenos Aires; pero cuando el jefe de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, habla de camas, sólo habla del sistema público". Y agregó: "La provincia de Buenos Aires no va a rechazar a ningún paciente derivado".

Por otra parte, agregó: "Larreta no le puede mentir así a la gente en la cara. En la Ciudad creen que están inventando la pólvora". Y completó: "Me gustaría que se pongan en contacto estos genios de la epidemiología con el Reino Unido. A mí no me van a correr con que a nosotros no nos importa la educación".