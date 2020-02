Kicillof suspende el pago de la paritaria docente, el FGS cayó un 15% por el reperfilamiento de Macri y operan a Gallardo: las 7 noticias que tenés que saber

Guzmán quiere renegociar el acuerdo con el Club de París

El ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó, en el encuentro sobre finanzas en el que participa en la ciudad de el Vaticano, que buscará renegociar el acuerdo que firmó el ex ministro de Economía y actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con el Club de Paris. "La Argentina pagará tasas de interés del 9% de la deuda desde 2020 a 2021 con el Club de París y eso no sólo es insostenible, sino que también marca un anclaje muy importante para el resto de la reestructuración. Definitivamente, no es pari passu lo que estamos tratando de hacer; entendemos las complejidades del Club de París, pero si vamos a hacer las cosas bien, también necesitamos cooperación", afirmó en declaraciones a la prensa.

Kicillof en 2014 negoció que de la deuda original de US$5000 millones que estaba en default, el país pagaría US$9600 millones, entre capital, intereses y punitorios, en un plazo de cinco años. La negociación no incluyó ninguna quita e incluso se acordaron pagar los punitorios, algo que suele quedar excluido.