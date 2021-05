Kicillof y un palito a Larreta: “En la provincia vamos a respetar la ley y el DNU del presidente es ley”

“Buenos Aires se va a adherir a las medidas dictadas en el decreto del Gobierno Nacional”, aseguró el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el comienzo de la conferencia en La Plata, tras los anuncios de Alberto Fernández, que extendió las restricciones en el AMBA y el resto del país en un nuevo Decreto d Necesidad de Urgencia (DNU), en media de la Emergencia Sanitaria debido a la pandemia de coronavirus.

“En la Provincia de Buenos Aires vamos a respetar la Ley y el DNU del presidente es ley y lo vamos a respetar. Evaluamos varias restricciones, pero vamos a sumarnos al DNU del presidente. Para colmo estamos en una pandemia y no es momento de plantear cuestiones sobre autonomía y federalismo. La autoridad es el presidente”, dijo Kicillof, en obvia referencia al jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta que continuará con la presencialidad en las escuelas a pesar de la suba de contagios de COVID-19.

“Los casos se cuadriplicaron en un mes en la provincia. Cada 15 días se duplicaron los casos. Y lo mismo ocurrio con el uso de camas de terapia intensiva. El 24 de marzo teníamos ocupadas 600, un mes después tuvimos 1600 camas ocupadas. En un mes se ocuparon mil camas de terapia intensiva en el Gran Buenos Aires. Quedan libres 800 camas de terapia en el AMBA, tanto públicas como privadas”, relató Kicillof, que resaltó la velocidad en la segunda ola de coronavirus.

Y agregó: “En la Ciudad de Buenos Aires pasa lo mismo. Son niveles de absoluta saturación del sistema. En la Ciudad excedido, en la provincia al límite. Estamos frente a una situación en la que las camas no dan abasto. Con la realidad se piensa y se decide mejor. No es tremendismo”.

También habló sobre las variantes que se encontraron en el AMBA: “Un estudio develó que la cepa de Manaos está en un 60% en la Ciudad y en un 40% en la provincia. Y son más contagiosas y, por ende, mortales”.

“Las medidas que se tomaron fueron efectivas. Por eso se pudo aplanar la curva de crecimiento y ahora, en la provincia, se note un leve descenso. Seamos conscientes de que el esfuerzo que hicimos tuvo un resultado contundente”, destacó el gobernador. Y completó: “Si seguía creciendo estaríamos en la zozobra absoluta. Las medidas del presidente y que nosotros adoptamos, los casos dejaron de crecer vertiginosamente. Pero con eso no alcanza”.

“La meseta tan alta significa seguir con el estrés en el sistema de salud y no podemos seguir con esos números al límite. No podemos entrar al invierno con esta plataforma de casos. No podemos permitirlo”, dijo Kicillof. Y agregó: “Las medidas funcionarios. Esas medidas que criticó la oposición funcionó. Pero no podemos conformarnos con 10 mil casos en la provincia porque significa convivir con cientos de muertos por día. Y no estoy dispuesto. Hay que seguir trabajando para bajar los casos. Hay que concentrarse en bajar los casos. No podemos tomar decisiones tomando encuestas. No estamos en campaña electoral. Estamos en campaña de vacunación”.

En ese sentido, declaró: “Vamos a adoptar según el decreto las medidas que se han establecido. Vamos a pasar a un régimen de entregas no esenciales fuera de los locales. Y vamos a implementar cierres y controles en los accesos a la provincia. Particularmente, en los accesos desde la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a tomar la temperatura cuando quieran entrar a la Provincia”.

“La suspensión de la educación presencial se tomó y se toma arriba de los 165 casos cada 100 mil habitantes. En Uruguay, cuando se tomó había 165 casos cada 100 mil, hoy la Ciudad tiene 1000 casos cada 100 mil habitantes en los últimos 15 días”, dijo Kicillof.

“Se va a implementar el sistema de multas alcanza hasta 500 sueldos mínimos. Es decir, 4.3 millones de pesos y eso retornará a los municipios. Pero los municipios tienen que adherir al decreto”, aseguró el gobernador de la provincia.

En cuanto a las medidas de índole social y productivo para mitigar los efectos de la pandemia, Kicillof dijo: “El Banco de la Provincia de Buenos Aires, con 70 mil millones de pesos, se van a ampliar las prestaciones a diversos programas y van a aumentar en un 50% y los cupos en un 20%”.

“Vamos a ampliar el servicio alimentario escolar, los comedores escolares como se conocer, en 300 mil beneficiarios y llegaremos a los 2.000.000 de niñas, niños y adolescentes”, confirmó Kicillof. Además, dijo: “Vamos a aumentar a las jubilaciones y pensiones de la Provincia en 35%”.

Por último, habló del “primer hito” del plan de vacunación de la provincia: “Llegamos a los tres millones de vacunas. En el personal de salud llegamos al 95%, en docentes el 50%, en fuerzas de seguridad 30%, en los mayores de 70 llegamos al 85% y a los mayores de 60 al 70%. El primer hito es cumplir a más del 90% de los inscriptos y lo haremos la semana que viene con 3.000.000 de vacunados. La efectividad de la vacuna es excelente”.

El presidente había ratificado las medidas vigentes por la elevada cantidad de casos de coronavirus que hay en el AMBA. Además, anunció que para esa zona la educación seguirá siendo a distancia, y que los comercios gastronómicos, abiertos hasta las 19, de ahora en más deberán atender a sus clientes solo al aire libre.

Según tres factores (RAZÓN -aumento de casos en últimos 14 días-; INCIDENCIA -cantidad de casos sobre población- y OCUPACIÓN CAMAS DE UTI) los lugares del país se clasifican en 4 categorías: situación de bajo riesgo, situación de medio riesgo, de alto riesgo epidemiológico y de alarma epidemiológica.

Los locales gastronómicos funcionarán hasta las 19 horas. Luego de las 19 podrán continuar bajo las modalidades delivery. En los horarios autorizados de funcionamiento, sólo podrán atender a sus clientes en espacios habilitados al aire libre. Se prohíbe la circulación entre las 20.00 y las 06.00 de la mañana de cada día. (Según las jurisdicciones, las autoridades podrán solo ampliar estos horarios en función de las especificidades de cada lugar.)