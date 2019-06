La actriz Fernanda Meneses denunció en la Justicia penal a Fabián Gianola por abuso sexual

Fernanda Meneses confesó en octubre del año pasado que su ex amigo, Fabián Gianola, le había tocado sus partes íntimas mientras ensayaban una escena del programa El kiosquito de Fabián que protagonizaban juntos por Canal 9.

En ese momento la artista contó todo lo vivió en el piso de Intrusos, aunque finalmente ahora se animó a ir por más, y presentó ante la Justicia una denuncia penal por abuso sexual contra el actor.

Acompañada por sus abogados Daniel Omar Herrera y María Laura Berodia, la actriz presentó su denuncia, en la que además explicó que luego de haber hecho público el año pasado todo lo que sufrió, recién ahora se sintió preparada para poder accionar judicialmente.

"Siento miedo por todos los hechos del pasado y el presente. La primera mujer que denunció, hoy no está con nosotros", indicó Meneses en referencia a Natacha Jaitt, quien acusó al actor de haberse querido sobrepasar con ella.

Además, en el escrito, firmado también por sus abogados, la actriz aseguró que cuenta con hechos y elementos probatorios que sostienen su relato.

"Con orgullo de mujer argentina, ciudadana, trabajadora y actriz, y la fortaleza del apoyo de mis compañeras actrices en representación de muchas que sufren o sufrieron en silencio los abusos sexuales y el acoso sexual, elevo mi voz y le digo al denunciado que tiene en el Estado de derecho que vivimos, todo el derecho de ejercer su legítima defensa. Pero dejando expuesto que las consecuencias generadas en mi vida provocaron un grave daño de mi salud física y psicológica", escribió por último Meneses en el documento al que tuvo acceso Teleshow.

Cuando explotó el escándalo el año anterior, Gianola desestimó los dichos de Meneses,y hasta aseguró que durante mucho tiempo la actriz lo quiso extorsionar con acusaciones falsas.

Incluso, hace pocos días dijo que las extorsiones empezaron en 2017, cuando la actriz llegó a decirle incluso que tenían un hijo en común. " Esa señora decía que yo tenía que indemnizarla. Yo le dije que no, entonces empezó a mandarme por WhatsApp su cuenta corriente y a partir de ahí empezó una serie de amenazas en las que me decía que me iba a destrozar la carrera, que teníamos un hijo en común y que nunca me había hecho caro", contó el actor en comunicación con Incorrectas, el programa que conduce Moria Casán en América.