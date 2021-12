La advertencia de Kreplak, el recuerdo de Macri sobre su secuestro y el inicio del pase sanitario: las 7 noticias del día

Macri recordó uno de los peores momentos de su secuestro: "Pensé que me volaban la cabeza"

El ex presidente Mauricio Macri recordó ayer, en una entrevista con el canal de noticias A24, algunos momentos de los 14 días que estuvo secuestrado, entre el 24 de agosto de 1991 y el 6 de septiembre de ese mismo año, y remarcó que en un momento pensó que “iban a volarle” la cabeza de un disparo.

La situación se dio mientras estaban preparando todo para liberarlo después de haber cobrado el rescate. “Ese segundo, hasta que me pusieron la mano en el hombro y me dijeron “te vas”. Yo pensaba que el tipo me estaba apuntando para volarme la cabeza”, remarcó Macri.

“El peor momento es cuando vos ya sabés que tu papá o quien está afuera ya pagó, porque ellos ya no te necesitan más. Esas 72 horas, se pasaron debatieron, que había pagado. Mario vino y me dijo “está complicada la cosa, pero yo te voy a defender hasta el final porque hay varios que te quieren boletear. Pensá que ellos ya habían secuestrado a varios. (El ejecutivo de Alpargatas, Rodolfo Clutterbuck y otros). A todos los habían matado. Él me decía yo te voy a defender. Yo le decía ¿Seguro? Sí, voy a defender al futuro presidente de Boca. Vos vas a hacer grande a Boca, me decía”, agregó en otro de los pasajes de la entrevista.

“Cuando salí me dejaron… fue algo muy gracioso. Me dicen 'vas a salir, los convencí, te compré un joggin', yo estaba en calzoncillo y la afeitadora para que te afeites, para que te pongas lindo, porque te vamos a sacar. Ponete de espaldas, no me mires, así no corrés más riesgos de los necesarios. Yo me puse de espalda… ese fue el peor momento, porque mientras yo estaba adentro de la caja, estaba seguro, porque para matarme tenían que entrar a la caja. Entonces abre la puerta, sentí que abre la puerta, sentí su respiración… y ese segundo hasta que él me puso la mano en el hombro y me dijo 'te vas'...Yo pensaba que el tipo me estaba apuntando para volarme la cabeza. Ahí me dijo 'te vas, dejó la ropa. Me llevaron de vuelta, sentí que subí una escalera, baúl del auto, pum… otra vez de vuelta a cerrar”, recordó Macri.