La advertencia de la argentina que se contagió Coronavirus en Madrid y regresó al país: "No éramos conscientes"

Marisol San Román tiene 25 años. Está internada y es la paciente positiva número 130 de coronavirus en la Argentina. Se contagió en Madrid, ciudad en la que se encontraba haciendo una maestría. El mensaje desde la clínica y la crónica de un contagio que pudo haberse evitado: "Sean responsables. Me contagié porque no fuimos conscientes de que el virus lo estábamos transmitiendo nosotros sin saberlo".

De acuerdo al relato de la joven, su regreso a la Argentina se debió a que la universidad en la que estudiaba cerró y los obligó a los estudiantes extranjeros a regresar a sus respectivos países. "Hasta hace una semana estaba tomando algo con amigos, esto es una locura".

"En primer lugar quiero aclarar que es mentira que por ser joven sos inmune al virus. El diagnóstico me lo dieron hace dos días. Acabo de llegar de Madrid, donde me encontraba realizando una maestría".

"Volví porque mi universidad cerró y nos obligó a todos a volver a casa. Ese fue el motivo por el cual volví, no tenía ningún síntoma. El martes de la semana pasada estaba cenando con mis amigos, tomando unos tragos; muy felices".

"Sabíamos que había dos mil infectados, pero no prestamos atención. No nos interesó. No nos alarmamos y no tomamos las medidas necesarias cuando las podíamos tomar. Seguíamos yendo a la peluquería y a la universidad, aunque teníamos al posibilidad de tomar las clases online".

"No éramos conscientes de que estábamos propagando nosotros al virus. Esa es la manera en la que se llegó a lo que está pasando hoy en Europa y que está por pasar en la Argentina si no hacemos algo nosotros".

Marisol detalló que el martes de la semana pasada cenó con sus amigos y que al día siguiente regresó a la Argentina, sin síntomas, ni sospechas. "El viernes estando en cuarentena obligatoria y sintiéndome bien tuve un pico de fiebre. Llamé a los números de emergencia y activaron un protocolo apenas me vieron. Me acababa de llegar un mail avisando que había alguien con coronavirus de mi aula en la universidad con el que había tenido contacto".

"Después de eso me enteré de que el martes, una amiga con la que estuve cenando, también tenía el virus. Por algo tan simple como ir al baño y usar el labial de una amiga, algo que normalmente hacemos todas las chicas. Creíamos que no nos iba a pasar a nosotros y que era una enfermedad de gente grande. Las dos tenemos coronavirus, como otro amigo más".

La joven permanece internada y sigue de cerca las medidas del Gobierno argentino para prevenir la expansión del virus. "Es momento de que trabajemos todos juntos para frenar la curva. Si todos nos quedamos en nuestras casas podemos hacer algo para combatirlo".

Acabo de tener hace un rato mi primer problema respiratorio: me acabo de ahogar y tuvieron que darme una inyección"

"El tratamiento que me dieron fue paracetamol, agua y algunos ansiolíticos. Me toman todo el tiempo la temperatura y estoy en observación. Hoy sigo en un hospital. Acabo de tener hace un rato mi primer problema respiratorio: me acabo de ahogar y tuvieron que darme una inyección. Chicos, es mentira que por ser joven no les va a pasar nada".

La joven también advirtió la importancia de las medidas de prevención. "Me acuerdo de que se reían de mi en la universidad porque iba con barbijo y les parecía gracioso. Eso es lo que hay que hacer. Lavarse las manos, usar alcohol y contactarte con las autoridades si tenés síntomas. Hay que hacer todo para poder frenar la curva".