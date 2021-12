La advertencia de la OMS, Boca campeón y asumen los senadores: las 7 noticias del día

Martiniano Molina tiene coronavirus y no podrá jurar como diputado provincial

El exintendente de Quilmes Martiniano Molina, quien no se vacunó contra el Covid-19, confirmó ayer que dio positivo de coronavirus, por lo que no podrá jurar el jueves como diputado provincial en el acto previsto para la asunción de los nuevos legisladores en la Cámara baja bonaerense.

"Quería contarles que hoy por la mañana me dieron el resultado del hisopado Covid Positivo", expresó a través de su cuenta en Twitter. En el mensaje agregó: "Estoy aislado cumpliendo los protocolos en perfecto estado de salud". Durante la campaña para las elecciones, Molina, de profesión cocinero y miembro de Juntos por el Cambio, admitió que no se había vacunado contra el coronavirus, aunque aclaró que no era "antivacunas".

Justamente el dato polémico alrededor de la noticia que comunicó el propio Molina es que no se vacunó en el marco de la campaña nacional que ya lleva un total de 70.495.651 aplicaciones, según el Monitor Público de Vacunación dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.

En declaraciones al sitio de noticias Infobae, Molina expresó los motivos por los cuales decidió no inocularse. "No tengo enfermedades prevalecientes ni tuve situaciones graves de salud. Soy joven, sano. Después de transitar esto, voy a hacerme los estudios pertinentes para saber cómo quedo en términos de inmunidad por si volviera a suceder”, explicó.

“De acuerdo a las charlas que tenga con los médicos, y lo que me digan que debiera hacer para estar cubierto, no descarto vacunarme en algún momento”, dijo.