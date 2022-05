La agenda de Alberto por Europa y arrancan las audiencias por la suba de gas y luz: las claves del día

Cumbre del Pro: Macri pidió “no dejarse marcar la cancha” por la UCR

Como cada quince días, el macrismo se reunió a almorzar para reordenar la estrategia interna de Juntos por el Cambio, alinear discursos y definir sus posturas en el Congreso de la Nación.

La cita tuvo lugar en el restaurante El Dorado de Puerto Madero y contó con la presencia del ex Presidente, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Jorge Macri, Cristian Ritondo, Humberto Schiavoni, Federico Angelini, Federico Pinedo y Fernando de Andreis.

Entre los temas abordados, el ex mandatario y líder fundacional del partido insistió en que el bloque del PRO no puede "dejarse marcar la cancha" por el radicalismo y pidió diferenciación en algunos temas. “Si no nos diferenciamos en estos proyectos que implican gasto del Estado, vamos a terminar pagándolo electoralmente”, declaró.

El diputado Javier Milei también fue mencionado en la cita. Todos coincidieron en que no fue una buena idea hablar sobre él en el último comunicado de Juntos por el Cambio. El próximo almuerzo-cumbre del PRO está previsto para el 19 de mayo.