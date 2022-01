La alerta de la OMS: la Ómicron podría no ser la última variante y por qué eso sería peligroso

La Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo referencia ayer a una cuestión que remarcan desde hace varios meses los especialistas que están abocados de lleno a la pandemia del Covid-19; y tiene que ver con que a medida que el virus siga circulando, seguirán apareciendo nuevas variantes e incluso puede llegar a mutar de forma más drástica, cosa que hasta ahora afortunadamente no pasó.

"Ómicron probablemente no será la última variante del Covid-19. No lo sabemos aún, pero cuanto más circule el virus, más posibilidades hay de que surja una nueva variante más mortal que Ómicron", manifestó ayer uno de los asesores senior de la OMS, Bruce Aylward, en declaraciones a la prensa.

“La curva de la epidemia es asombrosa. En 30 años trabajando con enfermedades infecciosas nunca había visto nada igual. Hay que hacer todo lo posible para frenar los contagios”, agregó al ser consultado sobre si alguna vez había visto tantos eventos pandémicos en la historia.

Cabe recordar que el Covid-19 es un virus que presentó una sola mutación. El “19” que se puso al final de su nombre marca la mutación que se registró en 2019, que resultó letal para el ser humano (no así otras variantes del SARVS-COV-2) y que generó toda la pandemia tal como la conocemos. Lo mismo sucede con otros virus como el de la gripe que tiene una gran capacidad de mutación, motivo por el que las personas de riesgo se vacunan todos los años contra este virus.

Incluso varios expertos ya empezaron a mediados del año pasado a alertar sobre la posibilidad de que aparezca la denominada variante Doomsday, (fin del Mundo en inglés) que sería aquella a la cual no pudieran combatir las vacunas que se desarrollaron contra el Covid-19. Quien también alertó sobre esta situación fue el titular de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien miró con preocupación el aumento de casos que se dieron a nivel mundial desde que irrumpió Ómicron, pero en especial en la última semana.

En el recuento que realiza en el organismo, que aceptan que hay un subregistro debido a que no todos los países del Mundo testean de forma correcta, se contaron 15 millones de casos positivos en los últimos siete días. “Aunque la variante Ómicron causa una enfermedad menos grave que Delta, sigue siendo un virus peligroso, especialmente para quienes no están vacunados. Casi 50.000 muertes a la semana son 50.000 muertes de más. Aprender a vivir con este virus no significa que podamos, o debamos, aceptar este número de muertes”, dijo el titular de la OMS en una conferencia de prensa .

Otra de las cuestiones troncales para el organismo tiene que ver con su rechazo, por ahora, a que países traten al Covid-19 como una endemia. España, por ejemplo, ya anunció que a la brevedad empezará a tomar medidas sanitarias como las que lleva adelante contra la gripe.

“Aunque las vacunas siguen siendo muy eficaces para prevenir la enfermedad grave por COVID-19 y la muerte, no impiden totalmente la transmisión. Una mayor transmisión significa más hospitalizaciones, más muertes, más personas sin trabajo, incluidos profesores y trabajadores sanitarios, y más riesgo de que surja otra variante aún más transmisible y más mortal que ómicron”, manifestó el director ejecutivo del Programa de Emergencias de la OMS, Mike Ryan.