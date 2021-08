La amenaza de la variante Delta en todo el mundo y la difícil situación de China

La variante Delta está ya presente en varios países del mundo, y ante la creciente ola de contagios que viene generando, los gobiernos se pusieron en alerta y volvieron a anunciar restricciones.

Por la variante Delta China volvió al confinamiento en algunas ciudades.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los contagios a nivel mundial vienen aumentando hace más de un mes. Sólo en la semana del 26 de julio al 1 de agosto se reportaron 4.000.000 de casos de esta variante.

En América la situación aún no es tan grave, aunque varios países ya han denunciado una importante y preocupante suba de infectados.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Lo que se sabe es que la Delta ya llegó a 135 países, y que está cerca de desplazar a la Alfa (surgida en el Reino Unido) que por ahora sigue siendo dominante a nivel mundial.

Esta variante identificada en India está empujando las infecciones en la mayoría de los países europeos, asiáticos (especialmente en el sudeste) y del Medio Oriente. También es dominante en los Estados Unidos y ya circula en el 66% de América latina y el Caribe, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (brazo regional de la OMS).

Estados Unidos suma nuevos infectados por la variante Delta.

Israel

En el caso de Israel, por ejemplo, donde casi el 60% de la población está vacunada con ambas dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, el Gobierno ya anunció la vuelta del uso de barbijos en el exterior para reuniones grupales grandes, algo que había sido eliminado.

Además, la mitad de la administración pública volverá a hacer home office, y el Gobierno le pidió particularmente a las personas que eviten las reuniones sociales en espacios cerrados.

El promedio de contagios diarios ya superan los 3000, y las hospitalizaciones están subiendo. De hecho, el ministro de Salud, Ntizan Horowitz, no descartó un nuevo confinamiento a partir de septiembre si las internaciones graves siguen escalando.

Estados Unidos

En los Estados Unidos varias ciudades volvieron a establecer el uso de barbijos en espacios cerrados, mientras que Nueva York se volvió la primera en exigir un pasaporte sanitario, al estilo del que implementaron varios países europeos.

En Israel hay que volver a usar barbijo en reuniones grupales.

Además, a partir del 16 de agosto, quienes quieran ingresar a espacios públicos cerrados como gimnasios, restaurantes o salones de entretenimiento, deberán mostrar el certificado de vacunación.

Anthony Fauci, uno de los principales asesores de la administración de Biden en materia de coronavirus, descartó que el país vaya a un nuevo confinamiento aunque advirtió que "las cosas se van a poner peor" para el país, debido a que la cantidad de estadounidenses vacunados "no es suficiente para aplastar el brote".

China

La situación que atraviesa China es una de las peores. Incluso, ante el contexto sanitario, el Gobierno ha pedido una movilización de todos los departamentos gubernamentales para hacer frente a la propagación de la variante delta del coronavirus en el país, que ha llevado a la reimposición de restricciones de desplazamiento.

Actualmente, la variante Delta está presente en 17 de las 22 provincias y en 37 ciudades, incluida Beijing, la capital. A pesar de que hasta hace muy poco estaban bien, el país ahora tiene 144 zonas clasificadas como de riesgo medio o alto.

Por esto mismo, China impuso importantes restricciones de viaje, incluido el cierre temporal de aeropuertos y alertas de viaje a la población sobre desplazamientos internos.

En China volvieron las restricciones.

En este sentido, los gobiernos regionales le pidieron a sus ciudadanos que no vayan a zonas de medio o alto riesgo y que no salgan de la provincia en la que viven si no es necesario, mientras que 33 estaciones de tren han dejado de vender billetes a la capital, Pekín.

El brote se inició en la ciudad de Nankín, en la provincia de Jiangsu (este), donde nueve trabajadores de limpieza del aeropuerto dieron positivo el 20 de julio, brote aparentemente relacionado con un vuelo desde Rusia, tras lo que los contagios se han extendido a varias ciudades.