La ANMAT aprobó una vacuna contra el dengue y será traída de un laboratorio japonés

Los casos de dengue en Argentina llegaron a 16.143. Por esta razón y por la alerta que atraviesa el país, este miércoles la ANMAT aprobó la vacuna TAK-003 realizada por el laboratorio japonés Takeda que previene los efectos colaterales que un paciente sufre al ser picado por el mosquito. La misma puede ser implementada para mayores de cuatro años.

"En un estudio clínico que incluyó a más de 20 mil participantes, durante 4,5 años, la vacuna demostró reducir un 84% las hospitalizaciones por dengue y un 61% los casos de dengue sintomático", expresaron desde la ANMAT en su comunicado.

Hasta el momento se supo que el laboratorio está preparando el primer lote que mandará desde Japón hacia Argentina, y se espera que en el transcurso de las próximas semanas ya esté habilitada la vacunación que no será obligatoria.

El Ministerio indicó que la TAK-003, también conocida como Qdenga, recibió su primera aprobación en agosto de 2022 en Indonesia y posteriormente en la Unión Europea en diciembre del año pasado. Luego, le siguieron el Reino Unido en enero de 2023 y recientemente ha sido también aprobada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa).

Principales síntomas del dengue:

Fiebre acompañada de uno o más de los siguientes síntomas:

Dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones

Náuseas y vómitos

Cansancio intenso

Aparición de manchas en la piel

Picazón y/o sangrado de nariz y encías

Ante estos síntomas se debe acudir al centro de salud de inmediato para recibir el tratamiento adecuado.

Si al momento de disminuir la fiebre o en los días posteriores, alguno de los síntomas se agudiza, reaparece o se detectan síntomas nuevos, acudir al centro de salud /servicio de salud a la brevedad. Si tenés diagnóstico de dengue no dejes de acudir a los controles diarios. IMPORTANTE: Ante síntomas de dengue, no te automediques. No tomes aspirinas, ibuprofeno, ni te apliques medicamentos inyectables. Lo más conveniente es que realices una consulta médica para que te indiquen el tratamiento adecuado.