La ANMAT autorizó la venta de los barbijos "anticovid" y Cristina apuntó a Macri: las 7 noticias del día

Caso Facundo: “Estoy perdiendo las esperanzas de encontrarlo vivo”

La mamá de Facundo Astudillo Castro, Cristina Castro, confirmó que el buzo hallado esta semana en un rastrillaje al costado de una ruta es de su hijo, aunque descartó que la mochila y los huesos encontrados semienterrados sean del joven de 22 años desaparecido el 30 de abril.

Además, denunció al fiscal del caso, Sergio Ulpiano Martínez, por demorar la investigación y posponer medidas de prueba. “Nos quieren callar, nos están atacando de todos lados, hay encubrimiento y manoseo”, aseguró.

“Mi intuición me dice que acá no quieren ver la verdad, quieren tapar todo, yo lo único que quiero es encontrar a mi hijo, quiero saber la verdad, mi hijo no les pertenece a ellos, es de Pedro Luro, donde está la gente que lo quiere”, aseguró Cristina. “Estoy perdiendo las esperanzas de encontrarlo vivo”, reiteró.