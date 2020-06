La ANSES comienza a pagar el sueldo de 1,6 millones de trabajadores: consultá cuándo te toca

La ANSES comenzó este jueves a depositar el salario complementario correspondiente al Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción a 1,6 millones de trabajadores del sector privado de las 193 mil empresas que se inscribieron para cobrar el subsidio en medio de la crisis desatada por la pandemia de coronavirus.

El pago de la ANSES cubre hasta el 50 por ciento del salario de los trabajadores de empresas cuyas actividades se hayan visto afectadas desde que comenzó la cuarentena impuesta para evitar la expansión del COVID-19.

El Gobierno estima que este mes alcanzará a unas dos millones de personas, aunque hay una parte que aún no lo recibió debido a que la AFIP todavía no procesó todos los pedidos de empresas del sector privado que fueron autorizadas a inscribirse en el programa, como la enseñanza privada, jardines maternales, transporte de pasajeros y clubes deportivos, que fueron incluidas a fines de mayo.

Según la ANSES, en total son 193 mil empresas las inscriptas para recibir el programa de Asistencia de emergencia al Trabajo y la Producción. Según detalló el Gobierno días atrás, la inversión del Estado para abonar la mitad de los sueldos a los trabajadores fue de 37 mil millones de pesos. El promedio de dinero depositado en la cuenta de cada trabajador será de $20.556, con un mínimo de $16.875 (un salario mínimo) y un máximo de $33.370, lo que cubriría un salario neto de $67.500.

En este sentido, la ANSES habilitó en su sitio web (www.anses.gob.ar) una sección especial denominada “Accesos rápidos”, donde se puede seleccionar la opción “Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción” y al ingresar el CUIL se puede conocer la fecha exacta en la que se depositó o depositará el sueldo que abona el Estado.

La ANSES informó que en caso de que figure la leyenda “usted NO está registrado, consulte a su empleador”, no quiere decir necesariamente que el empleador no haya pedido la asistencia del Estado para pagar sueldos, sino que puede ser debido a que existen demoras en la carga de datos de las empresas que recibirán el beneficio.

Las empresas autorizadas a recibir el ATP debieron acreditar una reducción en la facturación posterior al 12 de marzo; y en caso de haber accedido no podrán distribuir utilidades por dos años, recomprar acciones o comprar dólares a través del mercado de bonos o acciones – contado con liquidación o dólar MEP por uno o dos años posteriores al actual ejercicio contable.