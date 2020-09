La autocrítica de Quirós por la aglomeración en bares: "Lo que vimos el primer día no fue bueno"

“Cuando uno sale a cenar o a tomar algo tiene que respetar las medidas”. Con esas palabras, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, reconoció que se produjeron situaciones de aglomeración en algunos bares y restaurantes de la Capital Federal en el primer fin de semana en que fueron autorizados a trabajar con mesas al aire libre en las veredas. Además, comparó la situación con el primer día en que se habilitó la actividad del running y pidió “respetar la normativa”.

Quirós evaluó que “no fue bueno” lo que ocurrió el viernes, en el primer día en que fue autorizada la actividad gastronómica al aire libre, y lo comparó con lo ocurrido en los primeros días de junio pasado, cuando el Gobierno porteño habilitó las salidas deportivas al aire libre y en algunos parques y plazas se produjo aglomeración de personas. “Lo que vimos el primer día no fue bueno, como no fue bueno el primer día en que habilitamos la actividad física”, aseguró el ministro.

De todos modos, aclaró que las actividades continuarán autorizadas que el objetivo es que “la gente deje de juntarse en lugares cerrados”. Sin embargo, le pidió a la sociedad que refuercen los protocolos y medidas de cuidado para prevenir los contagios de coronavirus. “Pedimos que respeten la normativa, que mantengan la distancia, que estén con barbijo todo el tiempo salvo cuando ingieren el alimento”, recalcó.

En este sentido, Quirós evitó responder a las críticas de su par bonaerense, Daniel Gollan, quien durante el fin de semana cuestionó la reapertura de bares y restaurantes y alertó por el peligro de un aumento de los contagios de COVID-19. “Cuando uno juega al límite y a la ruleta rusa, el riesgo es muy grande”, apuntó Gollan, quien afirmó: “Todos queremos tomar una cerveza, ahora ¿es tan imprescindible?”.

Además, Gollan indicó que “hasta que no haya dos o tres semanas de descenso sostenido e importante de los casos uno no puede plantearse que se deben habilitar actividades que impliquen mayor circulación”. “Si estuviéramos en guerra, y esto es una guerra contra un virus porque es una pandemia mundial, si están sonando las sirenas de los aviones, no vamos a tomar una cerveza”, disparó el ministro de Salud bonaerense.

“Gollan tiene toda autoridades y yo no tengo que opinar sobre sus dichos”, se limitó a decir Quirós esta mañana. Además, detalló que la media móvil de contagios se ubica entre 1.100 y 1.300 casos diarios en la Capital Federal, y remarcó que esa cifra se mantiene estable desde hace ocho semanas.

El Ministerio de Salud de la Nación reportó este lunes otros 53 muertos por coronavirus en la Argentina desde el último parte, emitido el domingo por la tarde. De este modo, ya son 9.912 los fallecidos por COVID-19 desde que se desató la pandemia, en marzo pasado. La tasa de mortalidad es de 217 personas cada un millón de habitantes y la de letalidad es del 2,1 por ciento sobre los casos confirmados.

De acuerdo con el último reporte emitido esta mañana, en la Argentina ya se registraron 478.792 contagios de coronavirus, y el promedio de los últimos siete días es de 10.052 casos diarios. Hay 2.512 personas internadas en unidades de terapia intensiva, y la ocupación de camas a nivel nacional es del 61,8 por ciento, mientras que en el área metropolitana de Buenos Aires trepó a 68,2 por ciento.