La bombita del Conurbano: le pidieron el pase sanitario para hacer un trámite, se enojó y destrozó el registro civil

Muchas veces la realidad suele superar a la ficción cuando alguien "normal y corriente", como cualquier "hijo de vecino", termina explotando como un volcán y destruyendo todo a su paso (justificada o injustificadamente). "Se le saltó la cadena", solían decir en el barrio. En Argentina hay muchos “Bombita” -el sobrenombre del personaje que inmortalizó Ricardo Darín en Relatos salvajes- en estado de letargo, esperando por explotar.

Aquella escena en la que el personaje de Darín comienza a romper las oficinas de transito del gobierno porteño luego de que le remolcaran su auto, parece haberse convertido en realidad o, al menos, tiene un competidor a su altura en la provincia de Buenos Aires, precisamente en la localidad de González Catán ubicada en el partido de La Matanza. Allí, una mujer destrozó un registro Civil porque no contaba con el esquema de vacunación completo para hacerlo.

Cabe recordar que el Ministerio de Salud de la Nación dispuso a comienzos de este 2022 que todos aquellos mayores de 13 años deberán presentar el esquema de vacunación completo contra COVID-19 para realizar actividades tales como ir a bailar a discotecas, ingresar a salones de fiestas, realizar viajes grupales y asistir a eventos masivos en espacios abiertos, cerrados o al aire libre.

Mientras que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof​ a la cabeza, endureció aun más esta norma y exige actualmente el pase sanitario completo para realizar trámites en dependencias provinciales y municipales. Esto, sumado a la poca paciencia de una mujer, causaron destrozos en un registro civil de González Catán. La protagonista de esta historia se llama Lorena del Carmen Giagnoni y se enfureció cuando le exigieron que presentara el pase sanitario.

Fue tal su enojo, que los trabajadores del lugar registraron con sus teléfonos como la mujer destruía todo a su paso: desde cristales a muebles, del establecimiento ubicado en la intersección de las calles Melián y Doctor Equiza. “¡Filmame, filmame!¡No me importa que me filme! Ustedes porque están ahí metidos, es una burocracia. Llamá a la Policía porque no me voy a mover de acá", se la escucha decir en el video a la señora de 47 años.

Los empleados se resguardaron detrás de una pared, mientras que Lorena revoleaba las sillas por encima de un escritorio, rompía los vidrios del lugar, golpeaba las puertas y, como si algo le faltara, dio vueltas un escritorio y rompió otros objetos para, de alguna manera, imponer su postura. A los minutos, efectivos de la policía Bonaerense llegaron al lugar, redujeron a la agresora y la detuvieron, por lo que no pudo completar los trámites para su madre.

La causa está caratulada como “daños”, e interviene la UFI Descentralizada N° 2 del Departamento judicial de La Matanza, a cargo de la doctora Casal Gatto. “Una mujer se hizo presente en el lugar a los fines de realizar una diligencia y se tornó agresiva con el personal, comenzando a romper los cristales y pertenencias. Se la redujo y se la trasladó a la seccional”, según figuró en el parte policial.