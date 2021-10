La caída de Facebook, Instagram y WhatsApp: por qué dejaron de funcionar, la teoría de un ataque hacker y la fortuna que perdió Zuckerberg

Lunes negro para las aplicaciones de Mark Zuckerberg. Desde el mediodía, Facebook y sus plataformas Instagram y WhatsApp sufrieron una caída que afectó a 1500 millones de personas en todo el mundo. Las fallas se dieron en Estados Unidos, Argentina, Brasil, Perú y en toda Europa, entre otra decenas de países del resto del mundo.



El sitio Downdetector, especializado en juntar los reclamos de los usuarios sobre fallas en diferentes plataformas de la web, detalló

que había cortes en áreas densamente pobladas como Washington y París desde las 15H45 GMT. “Este gráfico muestra una vista de las notificaciones de problemas enviados en las últimas 24 horas en comparación con el volumen típico de notificaciones por hora del día", explicaron.

Y completaron sobre las fallas: "Es habitual que algunos problemas se notifiquen a lo largo del día. Downdetector solo notifica una incidencia cuando la cantidad de notificaciones de problemas es significativamente mayor que el volumen típico para esa hora del día”.

Horas después del corte, las autoridades de Facebook emitieron un comunicado a través de Twitter: "Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente".

Por su parte, WhatsApp escribió en su cuenta de Twitter: “Somos conscientes de que algunas personas están teniendo problemas con WhatsApp en este momento. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad y enviaremos una actualización por aquí lo antes posible, ¡Gracias por su paciencia!”.



La primera plataforma en presentar fallas fue Facebook. Casi de inmediato los usuarios también advirtieron errores en Instagram y WhatsApp. Las páginas no se actualizaban y no se podía publicar ningún tipo de contenido. Cabe recordar que estas últimas dos plataformas fueron compradas por la compañía que lidera actualmente Zuckerberg por 1.000 millones y 19.000 millones de dólares, respectivamente.

A diferencia de otras caídas del sistema, esta vez se trata de un bloqueo completo, ya que los usuarios afectados en general no pueden acceder a las aplicaciones. De hecho, muchos internautas manifestaron que pudieron ingresar a las redes sociales, pero con funcionalidades limitadas: no pueden mandar, recibir mensajes o compartir contenidos. El otro punto inédito del corte es su duración. Ninguno llevó tantas horas de interrupción.

Desde las compañías no dieron indicios de saber que fue lo qué sucedió, ni las razones del corte total. Entre los expertos, se cree que está vinculado a una falla de DNS. El Domain Name System (Sistemas de nombres de dominio), que se equipara a una guía telefónica de páginas web. Se cree que entre la noche del lunes y la mañana del martes 5, las tres aplicaciones volverán a funcionar. Algunos usuarios reportaron el funcionamiento de WhatsApp y de Instagram cerca de las 19.30 horas. Por el momento, la empresa de Zuckerberg continúa con las tareas de mantenimiento en todas sus plataformas.



El corte se dio pocas horas después de una entrevista que le hicieron a Frances Haugen en la televisión estadounidense. Ella es una experta en datos de 37 años, quien develó documentos de la empresa de Zuckerberg hace varios meses. Esta ex empleada, que trabajó para empresas como Google y Pinterest, aseguró que Facebook es "sustancialmente peor" de que lo que había visto antes.

Algunos expertos en seguridad cibernética dijeron haber encontrado señales de interrupción en las rutas que conectan a las personas con los servidores de las plataformas. “Facebook y sus propiedades relacionadas desaparecieron de Internet en una ráfaga de actualizaciones de BGP (siglas en inglés para Protocolo de Puerta de Enlace)”, escribió John Graham-Cumming, director de tecnología de la empresa web Cloudflare, en Twitter.

Por su parte, Brian Krebs, un experto en ciberseguridad, dijo que la culpa d ellos cortes fueron “conflictos entre los registros DNS y los dominios de Facebook”. Y agregó: “Los fallos que produjeron la caída de los servicios de Facebook se basan en la desaparición de las rutas BGP, un protocolo que permite la propagación de los registros DNS por todo internet”. Por eso explicó que ese protocolo sirve para que la IP de cada dispositivo pueda traducirse en códigos perfectamente legibles por el DNS y así, completar con éxito la conexión entre Facebook y los aparatos de sus usuarios.

El mensaje que se lee cuando uno quiere ingresar a las plataformas Facebook, Instagram y WhatsApp es “5xx server error”. Generalmente esos errores responden a operaciones de mantenimiento del servidor, por lo que el acceso al sitio web o a la aplicación queda restringido. Y otro experto afirmó: “Es habitual que estos trabajos de mantenimiento se realicen para hacer actualizaciones, instalación de complementos, desarrollo de medidas de seguridad y otras razones similares”.

El ataque hacker

Desde que comenzaron los fallos, varios rumores indicaban que se trataba de un ataque de un grupo de hackers. De hecho, en el sitio Privacy Affairs, un usuario anunció, hace pocos días, que tenía nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, ubicación, información de género y códigos de identificación de más de 1.500 cuentas de Facebook, y que procedería a venderlas. Hoy ese “paquete” salió a la venta.

Aunque allegados a la empresa de Zuckerberg afirmaron en off the record que las fallas no están relacionadas con la posible venta de datos, es un verdadero peligro. Esa información podría facilitar desde campañas de publicidad o lobby político en redes sociales hasta estafas comerciales, phishing, suplantación de identidad y otros delitos.

Según indicaron de Privacy Affairs, la información de un millón de usuarios de Facebook estaría en venta por US$ 5.000. El vendedor se trata de un grupo llamado Web Scrapers, que está activo hace cuatro años y ya cuenta con más de 18.000 clientes. Según el léxico de Internet, el "web scraping", o raspado web, es una técnica para el robo de información de sitios online mediante programas de software.



Caída en la bolsa



Mientras tanto, en Wall Street, las acciones de Facebook llegaron a desplomarse hasta 6% y concluyeron un 4,9% abajo, a USD 326,23 y encabezaron las pérdidas de 2,1% en el promedio tecnológico Nasdaq. La fuerte tendencia bajista también arrastró a otros gigantes representativos del sector, como Apple (-2,5%), Microsoft (-2,1%), Twitter (-5,8%) y Alphabet (-2%). Todas las empresas tech sintieron el duro impacto del efecto “5xx server error”.

Esa caída tuvo su correlato en la inmensa fortuna de Zuckerberg. El patrimonio del alma mater de la empresa se redujo hasta USD 7.000 millones en pocas horas y perdió algunos lugares en las listas de las personas más ricas del mundo.

La fortuna de Mark pasó a USD 120.900 millones, y quedó por debajo de Bill Gates en el quinto lugar del índice Bloomberg Billionaires. Zuckerberg ha perdido alrededor de USD 19.000 millones de riqueza desde el 13 de septiembre, cuando su patrimonio alcanzaba cerca de USD 140.000 millones. Calma: todavía le alcanza para pagarse las cuentas.