"La campaña de Jujuy refuerza el tabú": la menstruación y el peligro del empate con la vergüenza

Esta semana, una manchita roja en el jean blanco de Sofía “Jujuy” Jiménez se volvió tendencia. Todo sucedió cuando la modelo intentaba presentar una coreografía de una canción de Daddy Yankee a Georgina Barbarossa en su programa. Todo iba bien, hasta que en una de las vueltitas, la conductora la interrumpió.

Barbarossa la cortó de forma intempestiva como si hubiera ocurrido un exabrupto tan trágico que se debía cortar la transmisión. Jujuy preguntó: “¿Qué pasó?”. Barbarossa respondió: “Tenés una manchita atrás. Algo normal. Le puede pasar a todas”. La modelo se mostró preocupada por su “percance”, hasta pidió disculpas y se fue corriendo. El programa siguió.

Al día siguiente, Jujuy volvió al programa y desmintió haber sido víctima de su propia menstruación. En sus redes compartió toda la previa y hasta contó que era un chivo publicitario para una marca de productos de higiene menstrual como son las famosas toallitas femeninas y tampones. El repudio es total.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Es cierto que tanto su actuación, como el enfoque de las cámaras que se quedaron en la zona media mientras giraba al ritmo de “Con calma” y el accionar exagerado de la conductora fueron noticia. Pero no fueron una noticia positiva, lejos de esto, pregonó lo “peligroso” de este mensaje que puede llegar a las infancias.

BigBang habló con Evangelina Cueto, MN 120230, pediatra y especialista en Salud Integral de Adolescentes, sobre lo “rarísimo” de la campaña y del slogan que aboga por “Normalicemos lo normal”. La médica consignó: "Es rarísima. La vergüenza sigue estando presente porque los discursos siguen y son un poco ambivalentes".

-¿Qué pensás de la idea 'mancharse está bien, pero no lo mostremos'?

-Pienso que nos presta el pie perfecto para hablar de la menstruación, que pocas veces figura en la agenda pública. Ahora bien, siento que hubiera sido pertinente evitar en los rostros de las protagonistas la vergüenza y la actitud de ocultamiento. Porque en realidad, se presta para un contrasentido: decimos que no es tabú, pero mandamos a la persona manchada a que rápidamente se vaya a cambiar y desaparezca de la cámara.

Lo ideal con la infancia es que nunca se arme el tabú de la vergüenza. Si esta sociedad piensa a la menstruación como una cuestión vergonzante eso hay que anticipárselo a los niños a las niñas y a los adolescentes de entrada y contarles que paradójicamente un evento que pertenece a la vida humana y afecta en Argentina a 10 millones de personas sigue teniendo un tinte vergonzante.

- ¿Considerás entonces que es peligroso que se sigan pregonando este tipo de campañas donde el mensaje es ambivalente?

-Es un mensaje peligroso para las infancias. Es reforzador del tabú, reforzador la vergüenza, por más que quieran visibilizarlo. La vergüenza se trabaja desde las infancias, desde mi punto de vista, las ventajas que tiene trabajar con las infancias es que se siembra ahí y se cosecha para toda la vida. No es lo mismo a pronta edad empezar a vivir la vida sin culpa, sin contradicción y sin tanta ambivalencia. Creo que estamos en un momento sociohistórico único donde estamos tratando de construir y mirar con nuevos primas otras cuestiones que atañan a la vida adulta y también a las infancias pero una cosa es desarmarlo después y otra es que nunca se haya armado.

-¿Qué es normal? ¿Todas las personas con útero menstrúan?

-El término normal (del latín normalis) se aplica a todo aquello que se halla en su estado natural, a todo aquello que sirve como norma o regla. Pero la normalidad es una cuestión de espectro. Nunca es un lugar simbólico preciso y puntual. Es un espectro, un abanico, una graduación de colores (no un color saturado pleno como única opción). Cuando hablamos de personas con útero, es complejo hablar de normalidad porque hay algunas personas que no menstrúan. Esto también se le agrega la variante de la diversidad sexo genérica donde puede ser que un chico trans tenga útero y por mecanismos de hormonización decida no menstruar. Pensar la menstruación en términos de “lo normal”, es una trampa. Pero, podemos usar la palabra “normal” para contar que es algo tan frecuente como la condición humana misma.

-¿Cómo trabajás en tu consultorio?

- En mi consultorio, la Educación Sexual Integral (ESI) es prioridad y la menstruación también. Son parte importante porque es un fenómeno que le va a suceder a la mayoría de las personas con útero. Es importante entender desde su condición fisiológica aprender a gestionarla y aprender de los métodos para entender en base a los usos frecuentes, la ecología, entre otros.

-¿Qué tipos de productos de gestión menstrual aconsejás?

-Yo dejo a cada uno que elija cómo quiere manejarse. Es una cuestión de probar, de prueba y error así pueden encontrar el método que les resulte más cómodo. Incluso está bueno hablarlo antes de que venga la menstruación así pueden ver, consultar, conocer y mirándose con algo que va a ser de uso frecuente. Los métodos de gestión menstrual son muchísimos. A lo largo del siglo XX se fueron instalando de a poco para luego ser masivos los productos descartables (toallitas y tampones) y luego surgió la copa menstrual y otros métodos ecológicos como los paños lavables y reutilizables, y hasta las bombachas de gestión menstrual que son elementos súper novedosos y más amigables. Sobretodo, para las personas menstruantes jóvenes cuyo contacto con su anatomía no es tan fluido y fácil como puede suceder durante la menarca y las primeras menstruaciones.