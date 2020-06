La Ciudad no descarta volver a fase uno: la proyección de Larreta y qué dicen los infectólogos que asesoran a Alberto

La posibilidad concreta de que el AMBA de marcha atrás en el proceso de flexibilización de la cuarentena es una realidad. Con la curva de contagios en ascenso y el temor a un colapso del sistema sanitario, desde la Ciudad y Provincia siguen de cerca los números que podrían definir si el territorio más afectado por el brote de Covid-19 debe dar marcha atrás y regresar a la fase uno del aislamiento social obligatorio decretado a finales del mes de marzo por Alberto Fernández.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, reconoció esta mañana que la Ciudad puede volver a la primera fase de la cuarentena, pero que eso dependerá de los números de las próximas tres semanas. "Tener de nuevo un período de fase 1 de cuarentena o no depende críticamente de lo que hagamos como Gobierno y como ciudadanos en las próximas tres semanas", sostuvo en declaraciones con Radio La Red.

"Si la ciudadanía decide que ya no tiene energía para sostener la cuarentena y que ya es lo mismo porque a 'a mí no me puede pasar, entonces voy a un asado; a ver a los amigos o me junto con familias porque mis hijos extrañan a los compañeros de colegio'. Si eso va a ocurrir, no hay formato de testeo que se pueda sostener y no hay manera de evitar por delante una vuelta a la cuarentena en fase uno".

El ministro porteño llevó tranquilidad al aclarar que todavía la evolución de la curva "evoluciona a una velocidad relativamente contenida", pero reconoció que "hay que explicarle a la ciudadanía que lo peor todavía no pasó". "Tenemos un gran problema por delante, lo han tenido las grandes ciudades del mundo. En este momento, todos están muy cansados, con problemas económicos, sociales y afectivos", reconoció.

"Si la sociedad no puede hacer el esfuerzo y el AMBA toma una velocidad superior (de contagios), nosotros tendremos que pedirle a la ciudadanía un mayor esfuerzo para bajar bruscamente la curva. pero si todos tenemos foco y hacemos nuestro aporte, vamos a poder sobrellevar este momento".

La posición de los infectólogos que asesoran a Alberto Fernández

Tomás Orduna, miembro del comité asesor del presidente, anticipó que la cuarentena se extenderá "como mínimo, hasta principios de agosto". En línea con las declaraciones de Quirós -y del gabinete sanitario de Axel Kicillof-, el infectólogo advirtió que "si los números" siguen en aumento, "no sería raro dar un retroceso" en las medidas de flexibilización.

Orduna ratificó la posición expresada ayer por el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kpreplak, quien analizó la posibilidad de extender la medida de aislamiento hasta el 15 de septiembre. "Ese fue el mensaje alentador. No me imagino que después del 28 de junio cambie la situación en la que estamos en el AMBA. Si los números no favorecen, existe la posibilidad de dar un retroceso".

"Entiendo que la gente dice: 'Al final, acá no pasó lo que pasó en Nueva York o en Italia'. Pero eso que no pasó, no es que fue un milagro; fue porque toda la sociedad lo logró respetando la cuarentena", advirtió, en declaraciones al ciclo radial Buen día Continental.