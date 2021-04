La Ciudad sin camas, la Sputnik VIDA y el adiós a "Porota": las 7 noticias del día

El palito de Jimena Barón a Daniel Osvaldo y Giannina Maradona

Recientemente, Jimena Barón abandonó el bajo perfil que mantuvo durante casi un año en el que se mantuvo alejada de las cámaras y de las redes. La cantante lanzó nuevo single y se prepara para debutar como jurado en el nuevo formato televisivo de Marcelo Tinelli que llevará por nombre La Academia 2021.

Durante la sesión de fotos para el mencionado ciclo, la artista dialogó con un móvil de Hay que ver (El Nueve), y se refirió al romance entre quien fuera su gran amiga, Gianinna Maradona y su expareja, Daniel Osvaldo. “Yo siempre me sorprendo; si no, no sufriría y por eso me va como el culo con las relaciones en el amor. Es verdad, porque hay que curtirse un poco más, hay gente que aprende las cosas más rápido. Yo tengo un lugar más sensible, más ingenuo, más iluso”, enfatizó a modo de palito hacia la flamante dupla.

Luego agregó: “Me preocupo por mi hijo en mi casita, por bajar súper educada a dárselo al papá. Y cuando está allá le pregunto si mi hijo está bien, si está todo en orden y ahí termino. Para mi cabeza es mucha información”.

En estos días, Jimena también habló sobre su intento de reconciliación con Osvaldo, fue en Los ángeles de la mañana (El Trece), donde la artista dijo: “¿Cómo lo explicaría? Te puedo dar el número de mi psiquiatra. Yo estoy intentando entender algunas cosas... Una pelotu..., básicamente, porque aparte... bueno, no importa. Sí me justifico con la maldita pandemia... el encierro”.