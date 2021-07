La Ciudad y otras provincias ahora te dan la opción de elegir la vacuna: polémica y cruces

Esta semana debutó en la Ciudad una planilla dentro de la información disponible para la vacunación contra el coronavirus (Covid-19). No se trata de algo a lo que se puede acceder fácilmente, aunque esta a la vista de todos en la página oficial. Estamos hablando de diferentes archivos en donde se discrimina posta por posta de vacunación qué dosis se está aplicando.

En este momento aparecen las planillas de hoy, mañana y pasado de los 32 centros de vacunación que montó la administración del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, con las respectivas vacunas que se dan en cada uno de ellos. La medida empezó a implementarse esta semana.

“Es para que la gente tenga más información a la hora de sacar un turno”, explicaron desde la cartera sanitaria porteña que conduce Fernán Quirós. Cabe recordar que la vacunación es opcional, no es obligatoria ya que todavía no se aprobó de forma total las vacunas que se aplican en el país (como tampoco sucedió en otra parte del Mundo) por lo que no se puede exigir la inoculación. La medida, además, sólo rige para las primeras dosis ya que la segunda ya no es optativa en el sentido de que se debe completar el esquema de vacunación con la dosis que corresponda.

Esto no sucede solamente en la Ciudad. Otras provincias, como es el caso de Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Entre Ríos tiene un sistema similar. Por ejemplo, en Córdoba cuando te otorgan el turno te dicen qué dosis te va a tocar. Todo dentro de la misma idea de darle mayor información al ciudadano, según explicaron.

Uno de los cuestionamientos más fuertes que recibió la decisión de informar con antelación al turno qué vacuna se recibirá llegó, por supuesto, de la provincia de Buenos Aires. "Están arengando el 'la china no me la aplico', 'mejor espero a que llegue tal o cual', en un contexto en el que la vacunación no es obligatoria, pero necesitamos que la mayor cantidad de la población se vacune. Este tipo de disposiciones que se venden como informativas no ayudan a avanzar con la inoculación, que es el objetivo central: no queremos más pacientes críticos en las UTI", sostuvieron desde La Plata en diálogo con BigBang.

"Alcanzamos un momento de la campaña que esperamos mucho durante todo el 2020: poder habilitar la inscripción de mayores de 18. Falta cada vez un poquito menos, estamos avanzando con las segundas dosis. Entonces, este tipo de medidas suenan de otra forma. ¿Se quiere demorar la vacunación? No se entiende realmente el motivo detrás", refuerzan.

Por otra parte un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas partió este mediodía con destino a la República Popular China en búsqueda de más vacunas contra el coronavirus del laboratorio Sinopharm y, con esta operación, la compañía de bandera completará la serie de 10 viajes a Beijing previstos para julio, como parte del acuerdo que incluye la llegada de 24 millones de dosis en tres meses.

El Airbus 330-200, bajo el número AR1092, despegó a las 12.58 desde el aeropuerto internacional de Ezeiza y su regreso se encuentra programado para las 19.10 del jueves bajo el número AR1093. Al igual que los viajes anteriores, realizará una escala intermedia en Madrid tanto en la ida como en la vuelta.

A su vez, esta tarde estará arribando con más dosis de Sinopharm el AR1089 y mañana hará lo propio el AR1091, también desde la capital china, mientras que ayer llegaron 768.000 vacunas del mismo laboratorio bordo del AR1087.

“Es un mes récord en llegada de vacunas, lo cual nos permite ser optimistas de cara al futuro. Prácticamente todos los días tenemos un avión de Aerolíneas Argentinas saliendo o llegando con un nuevo cargamento de dosis”, dijo Pablo Ceriani, titular de Aerolíneas Argentinas.

La empresa completó 13 vuelos desde Beijing en los que se trasladaron 10.571.000 dosis de Sinopharm, 22 vuelos desde Moscú que suman 11.813.375 dosis de Sputnik V y 2 vuelos desde Memphis con 3.500.000 dosis de Moderna. En total, Aerolíneas Argentinas trajo al país 25.884.375 vacunas en 37 vuelos realizados.