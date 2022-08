La confesión del hermano de Pachelo, inflación y el cabaret de Boca: las 7 noticias del día

Zambrano reveló detalles de la pelea con Benedetto y se quejó por la sanción

El zaguero de Boca Carlos Zambrano habló tras la pelea a golpes de puño que protagonizó con Darío Benedetto durante el entretiempo del partido con Racing en el Cilindro de Avellaneda y se quejó por el castigo que recibió por parte del club.

"Fue un guantazo, no me lo esperaba... Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el camarín, él me pidió disculpas. Yo me contuve", detalló el defensor peruano para el medio de su país Trome.

Respecto a la decisión de la institución Xeneixe de suspender a ambos jugadores por dos fechas, dijo: "No estoy de acuerdo, porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada, me siento incómodo, pero solo queda aceptar".

Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, se refirió a lo sucedido en en canal ESPN y sintetizó que solo fue un evento entre compañeros: "Los chicos han tenido una discusión y ahora tienen que reflexionar. Nada más. Es simple".