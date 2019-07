La conmovedora historia de Carlos, el pianista sanjuanino que vive en la calle y durmió en el Monumental

Cuando el Estadio Monumental abrió sus puertas para recibir a personas que necesitaran alimento o refugio en la fría noche del miércoles, varias historias de vida salieron a la luz.

No estoy llorando. Se me metió este hombre en situación de calle tocando mejor que Bill Evans en el ojo. pic.twitter.com/v8Mb5VROP3 — Fernando Soriano (@ferosoriano) July 4, 2019

Una de ellas es la de Carlos, un pianista sanjuanino de 49 años que vive en las calles del barrio porteño de Belgrano hace apenas 15 días. "Fui uno de los mejores 20 pianistas del país", aseguró en diálogo con el periodista Fernando Soriano.

Y lo probó en vivo y en directo: mientras otros habitantes de la calle se acercaban a cenar, tocó durante cuatro horas en un piano que halló en el lugar, recorriendo un amplio repertorio que fue desde los Beatles al folclore, pasando por la música clásica.

Carlos, el pianista, necesita laburo. En el video cuenta dónde ranchea por si lo quieren ayudar. pic.twitter.com/uXhJ1JX1rx — Fernando Soriano (@ferosoriano) July 4, 2019

"Aprendí de chiquito, en Santa Cecilia, en San Juan, venían de Italia a tomarme exámenes", relató. "Estoy en situación delicada. Sé lavar, planchar, hago los mandados, manejo taxi y toco el piano"

En charla con Crónica, Carlos reveló que tiene dos hijos. "Uno es empresario en San Juan y la otra, que hace muchos años no veo, vive en México", explicó.

"Tengo un hermano y vengo de una familia importante de San Juan, ya que mi padre fue cardiocirujano y mi mamá licenciada en filosofía y letras. Pero por culpa mía terminé en la calle, tenía una pareja maravillosa, me vio en un momento flaco de mi vida y me tuve que ir del lugar donde vivía".

"Estuve tocando por tres horas y me lastimé las manos, pero fue un placer compartir esta noche con tantas personas que sufrieron este frío asesino, y darle calor con la música aunque sea por esta noche. El tema es el futuro inmediato porque soy pianista y necesito ayuda, porque me quedé en la calle hace 14 días, aunque ya estuve antes en esta situación. La diferencia es que hay gente que le gusta vivir en la calle pero yo la odio con el alma, creo que lo que perdí fue porque me lo gané y por eso pasar esta noche fue un sufrimiento senil", agregó.

El músico agregó que "es horrible hace 14 días que estoy en la calle, no tengo fuerzas para hacer changas porque mi vida es el piano, y cada tanto me tiran una mano para salvarme. De hecho, ahora voy a dar un concierto de piano en Defensores de Belgrano, gracias a la ayuda de algunos dirigentes del club, pero necesito tener dinero para poder hacer mi vida".