La Corte Suprema confirmó la condena a Boudou y se convierte en ley el impuesto a la riqueza: las 7 noticias del día

La Corte Suprema confirmó la condena a Boudou por la causa Ciccone

La Corte Suprema rechazó todos los recursos presentados en el caso Ciccone. De esta manera, dejó firme la condena de 5 años y 10 meses para el ex vicepresidente Amado Boudou que había dictado un tribunal oral en 2018. Por la misma causa también habían sido condenados José María Núñez Carmona, Nicolás Ciccone, Alejandro Vandenbroele (el único que no apeló), Rafael Resnick Brenner y Guido Forcieri.

El ex vicepresidente había sido condenado por los delitos de cohecho pasivo (recibir coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública. Los jueces del TOF 4 también lo inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos y ordenaron su inmediata detención por la compra de la calcográfica Ciccone por parte de The Old Fund, una empresa pantalla que tenía como cara visible a Vandenbroele.