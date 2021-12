La cruda despedida de los hijos de Hugo Maradona: "La parte más grande de mi corazón se ha ido"

Este martes llegó desde Italia la terrible noticia de la muerte de Hugo Maradona, el hermano menor de Diego. A sus 52 años, el ex futbolista y preparador de juveniles tuvo un paro cardíaco y falleció en su casa de Monte di Procida.

Quienes lo despidieron a través de las redes sociales fueron sus 3 hijos, con palabras hermosas y llenas de amor. Una de las que utilizó su Instagram para hacer una publicación fue Nicole Maradona. “Realmente nunca imaginé hacer una de estas publicaciones, especialmente ahora. Hoy Dios ganó un ángel, pero me dejó sin el mío. El primer hombre que me amó y me enseñó a amar ya no está aquí. ¿A dónde voy desde aquí? Me enseñaste a amarme a mí misma, a ser fuerte, a no rendirme nunca y a seguir siempre con la cabeza en alto. El agujero que dejás en mi corazón nunca se arreglará. Guardame un lugar hasta que nos volvamos a encontrar. Te adoro con todo mi corazón, papá", escribió.

Por otro lado, Thiago hizo lo mismo, y habló de Hugo como "su mejor amigo, entrenador y su roca". "Mi padre era un león de corazón y ni siquiera puedo expresar con palabras el tipo de hombre que era. Gracias por todo lo que me has dado a mí y a mis hermanas, gracias por mostrarme cómo ser un hombre, gracias por enseñarme a amar un balón de fútbol y, lo más importante, gracias por ser siempre fiel a ti mismo y nunca cambiar”, sostuvo el joven, quien vive en los Estados Unidos junto a sus dos hermanas.

“Mi padre era único y por mucho que me duela escribir esto, siento que el mundo merece saber quién eras en realidad, un padre simple y amoroso que dio todo por los que amaba. Te quiero, mi papito, que en paz descanses. Mandale un saludo a la Tota y al abuelo. Ya sé que vos y Diego están tirando paredes ahí arriba”, cerró conmovido.

Por su parte, Melina Maradona dijo que al despertarse y enterarse de la noticia, se dio cuenta que la parte "más grande" de su corazón se había ido. "Me quedé con las ganas de verte, de reír con vos y decirte cuánto te amo. Me diste lo que más amo: Thiago y Nicole, y los voy a cuidar como siempre me pediste 💜 love you always”, escribió.

Además, las hijas de Diego Maradona también hicieron mensajes públicos en los que despidieron a su tío. Dalma, por ejemplo, puso: “QEPD (Que en paz descanses)” y le envió un sentido mensaje a sus primos. “Abrazo infinito Nicole, Thiago y Meli”.

En cuanto a Gianinna, hizo un largo posteo en Instagram donde recordó algunos de los tantos momentos que compartieron y vivieron durante su vida. "El más chiquito de los 3, mi padrino, el más rebelde, el que vivió siempre lejos, el padre de Nicole, Thiago y Melina, al que fui a ver a Japón como regalo de cumple porque jugaba allá, quien me hizo conocer a Pochacco, Badtz-Maru y Hello Kitty, compañero de karaoke, quien me dio sushi por primera vez, quien me vetó a Snoppy para siempre por decirme que era mufa, el peleador mas peleón si me veía con un chabón. Me guardo haber compartido tanto. Nuestros puchos y birras, las cajitas para que le de a mi hijo, mis reclamos con risas diciéndote que sólo tenia 8 años, la clínica olivos juntos, hablarnos con los ojos. Me guardo para siempre nuestra complicidad y risas, nuestras agarradas y las charlas de frente. Siempre lejos pero cerca, me abandonaste antes de irte de la tierra, pero un abrazo más me hubiese gustado darte. Sentirte. Buen viaje Padrino, abrázalo fuerte por mi. Feliz reencuentro! LOS AMO! ♥️”, se sinceró.