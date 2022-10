La denuncia de la familia de Blas Correas: "Ninguno le tomó el pulso para comprobar si estaba muerto"

En el marco de la 17° audiencia por el crimen de Blas Correas, el adolescente de 17 años asesinado a balazos en manos de la policía, quienes estaban realizando un "control", en Córdoba en el 2020, durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus, declararon los agentes acusados.

Los comisarios implicados en esta citación son Diego Márquez Gómez y Claudio Bustamante, el subcomisario Fausto Rodríguez Banegas y los cabos 1° Rodolfo Palazzi y Jorge Rivas. Todos están declarando desde las 9 de la mañana frente a la Cámara 8va del Crimen y del jurado popular. Fueron citados a dar su testimonio ya que los cinco fueron los encargados de realizar los procedimientos de patrullaje y las comunicaciones por la frecuencia de radio policial la noche que ocurrió el hecho.

El exsubdirector general de Seguridad Zona Sur de la ciudad de Córdoba, comisario retirado Gonzalo Cumplido, declaró en la causa y reveló que hubo "mala praxis policial" ya que los dos oficiales que mataron al menor de edad actuaron solos. "El personal policial no estaba debidamente capacitado ni entrenado para actuar. Hubo irregularidades". Además, cuestionó al entonces ministro de Seguridad provincial, Alfonso Mosquera, por "evadir todas sus responsabilidades".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La declaración del ex funcionario es clave para la causa, ya que con su testimonio se confirma nuevamente la inoperancia policial por parte de cada uno de los implicados. "Hubo mala praxis en el uso del armamento, en plantar un arma, en la no contención de las víctimas y de sus familias y en no haber llevado a Blas Correas a un centro de salud", afirmó Cumplido luego de revelar que para él este caso era totalmente evitable.

"Fue un hecho complejo, muy confuso y que se podría haber evitado. Nunca me llamaron del centro de comunicaciones. Fue un hecho grave y con irregularidades. No comandé, no fui al lugar del hecho y no encubrí. Solo ordené medidas para preservar el escenario del hecho", declaró Gonzalo quien reveló que, supuestamente, fue el último de la cadena de mando en enterarse de lo que estaba ocurriendo.

Con respecto a las charlas que tuvo con Mosquera en ese momento, Cumplido comentó que le pidió autorización para tener contacto con la familia de la víctima, pero que el accionar del ex ministro fue igual de aberrante que el hecho en sí. "Vos no vas a ningún lado. Esa familia está haciendo política", fue la polémica frase que le dijo tras su pedido. Es por ésto que cumplido lo calificó como "abominable" y dijo: "No lo quisiera ver más en mi vida", ya que fue uno de los funcionarios que "evadió todas sus responsabilidades" en este causa.

Crimen de Blas

La madrugada del 6 de agosto del 2020, Blas estaba arriba de un Fiat Argo junto a cuatro amigos. El episodio comenzó a raíz de que el joven que manejaba el vehículo, se cruzó con un control policial, y lo evadió ya que se asustó al ver que habían sacado un arma. Fue en ese entonces cuando dos policias que dicen "haberlos confundido con ladrones que escapaban" comienzan a disparar y uno de los proyectiles impacta en la espalda de la víctima, que le terminó costando la vida.

Por el asesinato se encuentran acusados el cabo primero Lucas Damián Gómez (37) quien, según la fiscalía, efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria, y el cabo primero Javier Catriel Alarcón (33), quien disparó en dos oportunidades. Cómo si esto fuese poco, los minutos y los hechos que le siguieron a este, fueron los que terminaron de demostrar la negligencia, el abuso de poder y la violencia que tuvieron tanto estos dos oficiales al igual que todos los cómplices presentes.

Ambos presentan el cargo de coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado, cuatro hechos, y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado, también en cuatro hechos.

En cuanto al resto de los acusados, Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica, enfrentan los cargos de falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público", ya que se les imputa, entre otros delitos, el haber "plantado" un arma con numeración "limada" para simular un enfrentamiento con los chicos.

Entrevista a Juan Laciar, hermano de Blas Correas

-¿Cómo estás hoy frente a las audiencias del juicio? ¿Sentís que la causa avanza y hay responsabilidad por parte de la justicia?

-Hoy particularmente siento que a través de todas las audiencias que se vienen dando desde el inicio del juicio, se está logrando demostrar lo que venimos planteando que son varios más los imputados que debería haber en la causa. Pero más allá de esta cuestión del mal accionar policial de esa noche y este destrato que sufrimos mi hermano convaleciente en el auto, sus amigos que también son víctimas, y nosotros como familia cuando llegamos al lugar. Esta cuestión que todavía “no queda claro” se está tratando de demostrar de cómo se intentó ocultar, apartarnos y alejarnos de toda la situación que se estaba viviendo “tras bambalinas”. Siento que la causa avanza pero siento que todavía queda mucho y muchos testigos por venir. Hay que poner más fuerzas que nunca, pero todavía queda bastante por conocer.

-Frente a la mala praxis policial y la aberrante violencia con la que han tratado este caso desde el día cero, ¿crees que ahora hay una “respuesta” desde la justicia?

-Creo que hoy la justicia está dando las respuestas que tiene que dar, pero lo fundamental va a estar el día de la sentencia. Digo frente a toda esta situación que se está dando en las jornadas del juicio. Policías que no declaran por cuestiones de autoincriminación, donde existen mucho “no recuerdo” “no sé”, en sus testimonios con respecto a esa noche. Donde a raíz de lo visto en el juicio, el tribunal de conducta policial aparto a otros diez policías por su accionar de esa noche. La respuesta final va a estar al final del juicio cuando ellos digan lo que vieron no solo el 10 de agosto sino en todas las sesiones del juicio.

-¿Por qué considerás que aún suceden estos episodios en el país y si no fuera por la desgastante lucha de los familiares, la justicia a veces no aparece?

-Son muchos los factores por lo que esto sigue pasando. Yo creo y opino, reitero que es solo mi opinión, que es fundamental el trabajo de la política. Se trata de separar la política de la policía pero son auxiliares de la justicia y son manejados por el poder ejecutivo. La capacitación, el conocimiento, los años de formación, los valores que maneja la policía, así también los recursos que se les dan, no solo materiales sino también de capacitación y todo lo que tiene que ver con la formación. Yo creo que por ahí viene el problema fundamental. Creo que no se le está dando la importancia que merece. Por lo menos en Córdoba, no me atrevo a hablar a nivel nacional, pero al menos en Córdoba está claramente demostrado que no se le está dando la importancia que merecen en la capacitación de los efectivos que están al cuidado del pueblo, de nosotros. De mí, de vos y de todos los ciudadanos. Creo que hoy más que nunca hay que ahondar en la educación policial, de valores de derechos humanos y en todo lo que conlleva su formación policial y proveer a la policía de los recursos que tiene que tener, eso también es fundamental.

-¿En algún momento, en alguna audiencia, los policías que asesinaron a Blas te dijeron algo sobre lo ocurrido o hablaron con alguien de tu familia?

-Las declaraciones particulares de los policías que dispararon esa noche no pude estar presente para escucharlas por motivos estrictos del tribunal, ya que yo era testigo y una vez que yo testificara podía estar, y era primero su declaración. Sé que Alarcón pidió perdón. Yo no tengo nada personal con los imputados. Cada uno se tiene que hacer cargo de lo que hizo esa noche y de lo que dejaron de hacer. Digo, por ahí se condecora mucho “por que este hizo esto,” pero hay muchos policías que esa noche dejaron de hacer cosas. Por ejemplo a mi visión claramente han demostrado que ninguno le tomó el pulso a mi hermano. Digo, tenían una persona convaleciente en el auto y no le tomaron el pulso y decidieron que estaba muerto por lo que miraban de lejos. En ese sentido cada uno se tiene que hacer responsable cumplir frente a la justicia las condenas por los actos que hicieron o dejaron de hacer.

-A raíz del lamentable hecho con el que viven día a día: ¿Hay algún mensaje que te gustaría darle a la justicia, a los asesinos, a los testigos o simplemente a la sociedad argentina?

-Siempre digo que particularmente a mí todo esto me dejó el mensaje de que debemos ser ciudadanos activos. Por ahí muchas veces dejamos pasar cosas y nos da lo mismo porque “la policía es así”. Yo creo que el mensaje que me dio todo esto, es decir no hay que mirar a otro lado frente a las injusticias. Nosotros hace dos años que no vemos a otro lado, pero por este hecho lamentable que nos pasó y que nos enseñó. Mi mensaje es no llegar a sufrir un lamentable hecho para decir “estas injusticias no van”. Y con eso me refiero a que somos conscientes de la preparación que tiene la policía y nos da lo mismo. Somos conscientes del Ministro de Seguridad que tenemos y nos da lo mismo. Somos conscientes del mal trato o destrato que sufrimos por la policía, por la falta de educación y nos da lo mismo. En muchos casos la institución policial está compuesta por policías que buscan una salida laboral y no por los valores que esto implica, y nos da lo mismo. Desde mi humilde lugar digo: "Che, frente a las injusticias y a las inseguridades y lo malo que nos pasa, no miremos para un costado, aunque no nos pase a nosotros puntualmente".