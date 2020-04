La denuncia de la viuda del primer enfermero fallecido: "Los vecinos me querían prender fuego la casilla"

María José enviudó la semana pasada cuando su marido, Silvio Cufré, se convirtió en la primera víctima de coronavirus del sistema bonaerense de salud. Había atendido a un paciente positivo en el Instituto Médico Brandsen y su familia denuncia que trabajó sin los elementos de seguridad. La odisea del diagnóstico y la desalmada reacción de algunos de sus vecinos de la localidad de Alejandro Korn, quienes amenazaron con prenderle fuego su vivienda para que deje el barrio.

"Él fue a trabajar un martes hace dos semanas y cuando regresó se sentía mal. Al otro día, volvió más temprano y me dijo que le habían puesto la vacuna antigripal. Murió sin saber que tenía coronavirus, creía que tenía una neumonía", advirtió la viuda, en diálogo con América.

Los síntomas del enfermero se agravaron un día después. "De la clínica de Brandsen (en la que trabajaba) lo mandaron a casa, el lugar de dejarlo internado. Le dijeron que estuviera atento a los síntomas. El jueves se tomó la temperatura y tenía más de cuarenta grados. Ya no daba más, se le caían las lágrimas. Informó a la clínica y le dijeron que vaya para allá. Se nos fue y nunca volvió: ayer (por el domingo) lo enterramos. ¡Es muy triste todo lo que estamos pasando".

Cufré tenía ocho hijos y atendió al menos dos pacientes infectados, pero la clínica nunca se lo dijo: "Él pensó que había atendido personas que habían sufrido un ataque cardíaco. Mi marido se murió sin saber que tenía coronavirus. Se fue de acá diciendo que se iba a hacer un chequeo médico y lo tuvimos que ver en un cajón".

"A raíz de todo esto tuve problemas con algunos (vecinos) que querían que nos vayamos del barrio porque decían que habíamos traído la epidemia acá, que íbamos a contagiar a todos. Ahora tengo un patrullero cuidándonos porque algunos me querían prender fuego la casilla. Pasaban con el auto y me decían que me vaya del barrio", denunció.

El último adiós pudo tener lugar gracias a la intervención del intendente, Nicolás Mantegazza. "Se puso mi familia al hombro y nos hizo traer el cuerpo de mi marido para que al menos podamos despedirlo cinco minutos".