La desagradable campaña de Balenciaga: el listado de las peores publicidades de la moda

La explotación, el abuso, la violencia y el tráfico infantil es una de las problemáticas que más conmueven al mundo a diario, ya que en la mayor parte de los casos es muy difícil encontrarla.

Aunque parezca increíble de creer, Balenciaga, una marca española que esta dentro de las más reconocidas e importantes de la moda a nivel internacional, realizó en la última semana una campaña que fue duramente criticada en las redes sociales, motivo por el cual tuvieron que eliminarla.

Si bien la idea principal de Demna Gvasalia, director creativo de la firma, era demostrar los diversos productos que la marca tiene, entre ellos ropa para todas las edades, juguetes sexuales, arneses y otros productos de regaleria, la manera en la que lo llevo a cabo no fue bien vista por el público.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En las imágenes que utilizaron para promocionar todo esto, aparecen niños menores de edad en las cuales algunos visten dichos arneses que tienen una connotación sexual ya que están arraigados a la violencia en la cama, y en otros casos se los muestra al lado de mesas, en las que están expuestos objetos como carteras y zapatos, pero también cosas de sadomasoquismo.

Lejos de ser aplaudido por sus seguidores ni generar mayores compras, todos los usuarios en las redes sociales repudiaron dicha idea y pidieron explícitamente que se tome consciencia. Esto habla de un gran avance de la sociedad, que frente a la viralización de estas imágenes, salen a demostrar que están en contra.

Gracias a eso, desde la marca emitieron un comunicado en el cual comentaron y aclararon la situación y explicaron que ya no iba a estar más vigente la publicidad.

“Nos disculpamos sinceramente por cualquier ofensa que haya podido causar nuestra campaña navideña. Nuestros bolsos de peluche no deberían haber aparecido con niños en esta campaña. Hemos retirado inmediatamente la campaña de todas las plataformas", informaron.



Y agregaron: “Pedimos disculpas por mostrar documentos inquietantes en nuestra campaña. Nos tomamos este asunto muy en serio y estamos emprendiendo acciones legales contra las partes responsables de crear el set e incluir artículos no aprobados para nuestra sesión de fotos de primavera 2023".

"Condenamos enérgicamente el abuso de los niños en cualquiera de sus formas. Defendemos la seguridad y el bienestar de los niños”, decía el texto.

Si bien esto puede parecer fuerte a los ojos de cualquier espectador, esta no fue ni la primera, ni la segunda ni la décima publicidad que ha generado impacto a lo largo de los años. Sisley, otra marca importante de moda ha generado controversia en una de sus gráficas más polémicas.

Se trata de una idea de "comparación" que buscaron realizar mediante el consumo de drogas. Es decir, quisieron igualar la adicción a la ropa, con la de la cocaína y retrataron a dos modelos como si estuvieron "snifeando" ropa. Esto generó un fuerte repudio en el 2007, ya que no solo es un tema delicado, sino que se considera que están haciendo apología de su uso.

Otra reconocida y muy criticada marca que cayó en la bajeza de la publicidad es Ralph Lauren, que en el año 2009 realizó una gráfica mediante imágenes de la modelo Filippa Hamilton, a quien le retocaron de manera extrema el cuerpo, para que simule una delgadez insana que roce la anorexia. Incluso, la modelo declaró tiempo después que fue desvinculada de la marca por "estar gorda".

Esto fue duramente criticado en aquel entonces, ya que los trastornos alimenticios suelen ser producto de los estigmas y de las barreras que la sociedad continua poniendo hasta el día de hoy solo por como son los cuerpos. De hecho, la anorexia en el modelaje es un tema del cual en muchos casos se ha hablado ya que la exigencia y los tratamientos a los que son sometidos no están aprobados por nadie que se vincule a la salud.

Por último, y no menos importante, en el transcurso de esta semana otra marca que estuvo en el ojo de la tormenta fue Tampax. Quien se dedica a realizar tampones y productos femeninos para el cuidado de las mujeres durante su periodo menstrual.

En una publicidad nueva que realizaron, decidieron compartirla en Twitter mediante la siguiente frase: "Tú estás en sus DM. Nosotros estamos dentro de ellas. No somos iguales", dirigiéndose así a los hombres con respecto a las mujeres. No hay mucho que agregar frente a la obvia sexualización de la mujer y de un proceso que NO elige vivir, tal y como lo es la menstruación.

De hecho, y de manera claramente ignorante, dejan a entre ver que la sexualización incluso ronda la pedofilia, ya que las mujeres comienzan a menstruar desde que son menores de edad, incluso desde los 9 o 10 años. ¿Cómo puede ser que se continúen realizando dichas imágenes, comentarios y acciones?