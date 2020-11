La despedida de Charly a Diego: "Esperame ahí... Invita la casa" y la increíble anécdota con Mick Jagger

Charly García publicó su despedida personal a Diego Maradona. A través de su muro de Instagram, Charly publicó una carta de puño y letra, acompañada por una foto en la que abraza al 10. Los dos astros se respetaban mutuamente y se manifestaban uno al otro su afecto. Incluso Charly le dedicó una canción a Diego, Maradona Blues, cuando el 10 se quedó afuera del Mundial 94 por un control antidoping positivo y, recientemente, lo había saludado en ocasión de su cumpleaños número 60, el pasado 30 de octubre. La carta, además, deja entrever una anécdota jugosísima: el hecho de que Diego tuvo la intención de "boxear" a Mick Jagger y él lo convenció de no hacerlo.

Este es el texto completo de la despedida de Charly:

Nunca me voy a olvidar de nuestras charlas.

Cuando te pregunté:

Qué título le pondrías a tu 2do gol a Inglaterra

al toque me respondiste: “Miré el arco y esquivé patadas”

Siempre me alucinó tu humildad y tu capacidad de ver las jugadas antes que todos .

Espero que estés en el club de los 27 con Kurt Cobain , Brian Jones y gente buena.



Espérame ahí...Invita la casa.

No te equivoques con el paraíso



PD

Sabes lo que me dijo Jagger

cuando yo trataba de pararte porque lo ibas a cagar a trompadas ?

“Éste no es el que juega al voley? “

Rock and roll fierita!!!



Say no more

I Love you