La deuda de Macri y un anticipo de dólares: la nueva medida que evalúa el FMI 

En el marco de la crisis económica que atraviesa el país, el Fondo Monetario Internacional evalúa adelantar tres desembolsos de US$10.300 millones que estaban previstos para junio, septiembre y diciembre. Además, evalúa anticipar el pago del préstamo que tomó el ex presidente Mauricio Macri en el último año de su mandato.

Si bien una de las problemáticas actuales en Argentina respecta a la sequía, motivo por el cuál el gobierno atraviesa grandes pérdidas económicas, el FMI consideró apoyar al país para cubrir esos gastos. De hecho, en negociaciones con el actual ministro de Economía, Sergio Massa, se adelantarían los pagos que él pidió, pero con la condición de abonar rápidamente lo que falta saldar de dicha deuda originada en el 2018.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La principal idea de esta nueva negociación que se llevaría a cabo en los próximos días es que el próximo gobierno que asuma en diciembre del 2023, tras las las elecciones presidenciales de octubre, tenga un plazo mayor para repagar el préstamo que tomó Alberto Fernández y que vence en el 2031.

A raíz de este acuerdo que se planea concretar, el Banco Central hablitó la suba del dólar oficial, que hoy cotizó en $224,50 para la compra y $233,50 para la venta. En cuanto al dólar blue, cerró en $463 para la compra y $468 para la venta. Además, por esta razón aceleraron la suba de la tasa de interés.

No obstante, otra de las demandas del FMI y que se llevó a cabo, apunta a la secretaría de Energía, Flavia Royón, quien quitó por este mes los últimos subsidios que recibía el 35% de los hogares argentinos en los recibos de sus tarifas de luz y gas.

Cabe destacar que estas nuevas medidas se dan en un contexto distinto al resto de los meses. Esto es así ya que el Instituto Nacional de Estadística y Censos recién brindará los datos de la inflación de abril el próximo 12 de mayo. Algo que mantiene expectante a los especialistas, ya que en los últimos datos que reveló el organismo, se indicó que la inflación de marzo fue de 7,7%, la más alta en los últimos 21 años.

Además, se estima que el índice de abril sea más alto que el último, ya que en menos de una semana el dólar blue tuvo un salto de $392 a $467, tocando incluso los $495. Esta semana también hubo cambios económicos, ya que Massa dispuso que los agentes de la bolsa no actúen por cuenta propia en el dólar Mercado Electrónico de Pagos y en el contado con liquidación a través del segmento Prioridad Precio Tiempo. Por este motivo, las sociedades solo pueden utilizar sus fondos en el Segmento de Negociación Bilateral, Senebi, en el que el Banco Central no interviene, motivo por el que no se pierden las reservas. Producto de esto, el país volvió a tener dos MEP y dos CCL, de la misma forma que ocurrió en el 2021.