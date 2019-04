El martes se dio a conocer que Corina De Bonis, la docente de la escuela 801 que denunció en septiembre del año pasado haber sido secuestrada, golpeada y hasta torturada en la localidad bonaerense de Moreno, fue procesada a pedido del fiscal Emiliano Buscaglia, a cargo de UFI N° 5, junto a la vicedirectora de la institución educativa, María Fuentes, por “falso testimonio”.

Según el fiscal, hay "inconsistencias en su relato" y un "análisis que en tiempo y espacio no coinciden", por lo que deberá presentarse a declarar la semana que viene. En este contexto, la docente afirmó en diálogo con TN que ratificará sus dichos nuevamente en la Justicia.

"Me interceptó un auto rojo con vidrios oscuros. El auto apareció por atrás mio y se me cruzó, después bajaron tres hombres, me subieron al auto, me dieron un golpe en el estómago que me dejó sin aire y me pusieron una bolsa en la cabeza", afirmó.

"Yo sé lo que pasé, yo sé lo que viví y nadie me puede influenciar en lo que pasó", manifestó la mujer y señaló que no tiene nada que ocultar. “Es mi verdad, así que me haré presente y contestaré todas las preguntas como lo he hecho hasta ahora", explicó.

Por otra parte, De Bonis explicó que ella no fue la que impulsó la realización de ollas populares frente a la institución y consideró que esto fue lo que causó le la agresión. "La idea salió de la escuela, en un reunión dijimos que como no se podía cocinar en la cocina íbamos a salir a cocinar en la calle y todas estuvimos de acuerdo", detalló.

También aclaró que ella no es parte de ninguna "opereta k" ni "impulsora de la olla". “Yo no soy kirchnerista, no comparto su política, no comparto su ideología. Una vez en la calle se acercaba el viejito de la esquina o mamás que te decían que sus hijos no comían desde el viernes, y ya era lunes, es imposible decirle que a esa gente que no le das comida", sentenció.

El fiscal Leandro Ventricelli, que será quien le tome declaración a la ahora acusada, detalló que los dichos de De Bonis "no se pueden acreditar por el momento" y que "hay material fílmico provisto por la Policía Bonaerense" que se ha "analizado varias veces y cotejado con el resto de las pruebas, también se tomó declaración a todos los vecinos y nadie respalda las versiones de ella".

Ante esto, la docente no dudó en responder que ella fue parte de un secuestro y que esta situación le arruinó la vida. "Que a mí me sucedió, me sucedió, que las lesiones las tuve, las tuve. No esperen que diga por que mintieron porque no lo sé. No volvió a trabajar desde que hice la denuncia…Me arruinaron la vida", dijo al final de la entrevista.