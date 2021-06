La docente que negó la existencia del COVID, ahora afirmó que todo es un "golpe de Estado" orquestado por el Papa

El nombre de Rosa Emperatriz Razuri cobró gran notoriedad en los últimos días debido a su hipótesis sobre el coronavirus. Resulta que la docente de Formación Ética y Ciudadana en la Escuela Industrial Nº 7, ex candidata del PRO y militante del partido NOS, de Juan José Gómez Centurión, les dijo a sus alumnos que el coronavirus "no existe". Por su teoría, se le inició un sumario administrativo y fue suspendida.

Es llamativo que una docente, a estas alturas, se atreva a cuestionar una enfermedad que solo en Argentina ya generó 3,85 millones de contagios y más de 79 mil muertes. Pero lejos de arrepentirse, la mujer habló con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos y redobló la apuesta. “Hay un golpe de Estado mundialista. El objetivo es lo que se llama ‘el nuevo orden mundial’", describió, con rasgos de terraplanismo.

Razuri no solo ratificó su hipótesis, sino que además dijo que tampoco cree en las vacunas y que la pandemia es un proceso ideado por el inversionista de 90 años, George Soros, la esposa de Bill Gates, Melinda, el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama y su esposa, Michelle, entre otros. "Este es un proyecto político y religioso y en la cabeza de eso, desde el punto de vista religioso, está (Jorge) Bergoglio, el Papa”, afirmó sobre este "nuevo orden mundial”, que repiten los covidiotas que han organizado marchas a lo largo de 2020 y en 2021, durante la pandemia.

Según contó, el día martes le notificaron que fue apartada de su cargo por el Consejo de Educación de Santa Cruz, luego de que le dijera a sus alumnos a través de una clase por la plataforma Zoom que el coronavirus "no existe". "Es evidente que el Consejo toma esta medida conmigo, de esta magnitud, por ser opositora política a este gobierno kirchnerista”, consideró la ex candidata de Cambiemos, cercana a organizaciones antivacunas.

Lejos de arrepentirse, la docente aseguró: “El COVID como tal no existe porque no fue aislado. Yo creo que existe un virus que no está identificado. Y si no está aislado no puede hacerse una vacuna que realmente combata a eso que se llama COVID. Por eso tampoco creo en las vacunas, pero esto no lo digo yo, lo dicen muchísimos científicos y médicos”.

De acuerdo con sus dichos, su disparatada teoría está basada en las opiniones del Premio Nobel en Medicina, César Milstein, quien falleció en 2002, y en los colectivos conocidos como “Médicos por la Verdad” y “Epidemiólogos Argentinos Metadisciplinarios”, los cuales se opusieron al uso del barbijo, al aislamiento, cuestionaron las pruebas de PCR y promovieron el dióxido de cloro como tratamiento, entre otras cosas.

Lo llamativo de todo esto es que cuando se le advirtió a la docente que Milstein falleció hace 19 años, terminó reconociendo su error, se retractó y dijo que en realidad su hipótesis estaba basada en los dichos del doctor Alfredo Miroli, que fue parte del equipo de colaboradores de Milstein. “Acá (por Argentina) tenemos un golpe de Estado directamente, porque no tenemos libertad para nada (en referencia a las restricciones impuesta por la pandemia), que está orquestado por el Papa Francisco", resaltó.

Durante la entrevista, Razuri explicó que la discusión sobre la existencia del COVID-19 se originó en medio de un debate que mantenía con sus alumnos sobre la democracia y derechos constitucionales. "Ese golpe de Estado se ha dado como consecuencia de una pandemia que tampoco existe. Hay un golpe de estado mundialista”, señaló.

Y cerró: “En este momento en Argentina tenemos un gobierno elegido democráticamente en su momento, pero que ahora a los ciudadanos nos han restringido todas las garantías constitucionales”. A través de una clase por Zoom, Razuri sostuvo que el coronavirus no existe y que, en realidad, las personas se están "muriendo por neumonía". Esto le valió el repudio del Concejo Provincial de Educación de Santa Cruz, el cual calificó de "muy grave" este tipo de planteos, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una persona que está enseñando formación ética y ciudadana. Por eso, no descartaron iniciar “otro tipo de acción legal”, ya que no se puede “negar una enfermedad que se está llevando vidas”.