La dura posición del padre de Wanda Taddei por el beneficio al ex baterista de Callejeros que asesinó a su hija

Eduardo Vázquez, ex baterista de la banda Callejeros condenado a prisión perpetua por asesinar a su su esposa Wanda Taddei, recibió el beneficio de una salida extraordinaria el sábado para asistir al cumpleaños de 15 de su hija.

La decisión fue tomada por el juez Axel López, quien dispuso que el detenido fuera trasladado el 27 de febrero desde el penal de Ezeiza hasta una casa situada en la localidad de Tapiales, partido de La Matanza.

Allí podrá permanecer sólo durante seis horas, de 12 a 18, mientras que al evento -respetando las normas para encuentros sociales en pandemia- no podrán asistir más de 10 personas.

"Pregunté y me dijeron que tiene derecho y nosotros siempre nos ajustamos a derecho”, expresó Jorge Taddei, padre de Wanda. "Si tenemos leyes, tienen que cumplirse: así como se cumple la ley para los detenidos, cuando una mujer acuda a una comisaría se le tome la denuncia, que la fiscalía no la cajonee y que cuando un violento birla una perimetral, se lo condene. Que se cumpla la Ley Micaela y que todos los poderes del Estado la hagan cumplir”, sentenció.

Al mismo tiempo, Taddei recordó que el sábado es también su cumpleaños y que él no tendrá oportunidad de pasarlo junto a su hija. "Yo con mi hija nunca me voy a poder revincular. Yo voy a estar sin mi hija toda la vida. No quiero que haya más Wandas bajo tierra", agregó.

El femicidio de Wanda tuvo lugar en la madrugada del 10 de febrero de 2010. Luego de discutir con ella, Vázquez la roció con alcohol y la prendió fuego con un encendedor. La joven estuvo internada casi dos semanas en el Hospital de Quemados y murió el 21 de febrero.

El músico fue condenado por "homicidio agravado por el vínculo" y cumple una condena a prisión perpetua en el Complejo Penitenciario 1 de Ezeiza. En junio de 2018, contrajo matrimonio con una amiga de la juventud.