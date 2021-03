La esposa de Alberto Cormillot habló sobre la decisión de ser padres: "Yo quiero que me quede algo de él"

En medio de la dulce espera, Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot, habló del embarazo que transita junto al especialista en Nutrición, quien se convertirá en padre a los 82 años.

La nutricionista de 34 años relató que cuando comenzó a experimentar los primeros síntomas del embarazo pensó que tenía coronavirus.

"Empecé a sentirme muy mal, entonces Alberto lo primero que pensó es en que me haga un estudio de anticuerpos. Me lo hice y llegó mal el resultado, entonces daba como que lo estaba transitando", relató. Ycompletó: "Después nos llamaron para avisarnos que no tenía coronavirus, y luego tuve un atraso".

Al recibir los resultados del test de embarazo, el alivio se mezcló con la alegría. "Cuando me dieron el resultado se lo di a Alberto y se le llenaron los ojos de lágrimas. Me puse a llorar yo también, pegué un grito", reveló Estefanía.

Al mismo tiempo, expresó que está consciente de la edad de su marido y de que "si las cosas se dan normalmente, él se va a ir antes". Sin embargo, expresó que sus amigos la tranquilizaron sobre el futuro de su hijo en camino.

"Me decían 'cuando no esté vamos a estar nosotros, vas a tener a los abuelos, los tíos, los hermanos'", rememoró. Y afirmó: "A mi me llena de alegría. Cuando uno se enamora... Yo quiero que me quede algo de él. Está recontra hablado, voy a hacer lo mejor para darle lo que pueda".

Estefanía, además, recordó que su primera cita con Alberto fue en una clase de tango. "Fue rara, después tuvimos salidas mejores, con otro estilo", señaló. La pareja contrajo matrimonio en diciembre del 2019.

"Esto no fue un accidente, fue algo buscado. Estamos muy felices", expresó Cormillot sobre el embarazo días atrás. "Si es nena, le vamos a poner Aurora y si es varón, no lo sabemos aún pero Estefanía tiene una firme intuición de que será nena". Este será el tercer hijo de Alberto, quien ya es padre de Adrián y Renée.

"Cuando llega eso tan deseado da miedo, pero es más fácil con una red de apoyo; mis papás, mi familia, mis amigos, diciendo va a estar todo bien, todo el tiempo alentando, contando cada semana que pasa como una victoria", puede leerse mientras tanto en un posteo que Estefanía realizó en su cuenta de Instagram.