La estrategia del Gobierno en el Congreso y las secuelas de los "casos leves": las 7 noticias del día

A un mes de la muerte de su padre Jonatan Viale se encuentra aislado

A menos de un mes del fallecimiento del periodista Mauro Viale por un cuadro de coronavirus (Covid-19) su hijo, el también periodista Jonatan Viale, se encuentra aislado por haber sido caso estrecho de Covid. El encargado de dar a conocer la noticia fue su compañero en la señal LN+, Eduardo Feinmann, que tuvo que reemplazarlo.

"Esperamos no chocarle el programa", ironizó Feinmann. El motivo del aislamiento de Viale es porque sus hijos dieron positivos de Covid-19 luego de que se conociera que un contacto estrecho de ambos también diera positivo de coronavirus.

Viale regresó a la señal hace dos semanas después del fallecimiento de su padre. Cuando le tocó volver al aire se tomó un momento para expresar lo que fue la muerte de Mauro. “No sé qué pasó en la última semana, pero a mi papá lo siento todo el tiempo. Me mandaron un montón de mensajes y era todo amor, de verdad... Yo estoy muy orgulloso de mi papá porque sabía que era querido, respetado, pero no sabía la dimensión. Te juro que no sabía... Vos suponés porque era famoso, porque tuvo picos históricos de rating, que debe haber mucha gente que lo quiere. Yo vi algo impresionante. ¿Y sabés lo que más orgullo me da? Los laburantes que me escribieron, la maquilladora de ATC, un chofer de mi papá, el portero de Le Parc... Eso es lo que mejor me hizo”, dijo.