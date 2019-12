La ex niñera de Pampita continúa con sus explosivas revelaciones: "Decía que García Moritán no la respetaba"

El escándalo entre la ex niñera Viviana Benítez y Carolina "Pampita" Ardohain no parece por ahora tener fecha de vencimiento. La empleada, que la acusa de hostigamiento y maltrato laboral, continúa ofreciendo explosivas revelaciones sobre el entorno de la modelo.

"Era un escándalo"

Ahora, invitada al ciclo El Run Run del Espectáculo de Crónica TV, dio a entender que la mala relación de Pampita con sus empleadas también se extendía a la interacción cotidiana con su marido, Roberto García Moritán.

"Era un escándalo cada vez que discutían. Todo el mundo los escuchaba, todo el vecindario prácticamente", reveló Benítez agregando que la modelo se quejaba de que García Moritán "no la respetaba, no la valoraba, no la acompañaba".

La ex niñera también aseguró que "hay fotos, chats, y videos" que prueban los maltratos que recibió de parte de Pampita. Su abogado, paralelamente, aseguró que esas pruebas "son importantes".

El bozal legal que no fue

En Pampita Online, por su parte, la modelo rechazó las acusaciones y aseguró tener "la conciencia tranquila", explicando que no pudo tramitar un bozal legal para Benítez porque el juez correspondiente está de licencia.

"No se pudo y hoy se va a pasear por todos los programas. Lo intentamos hacer, pero el daño ya está hecho. ¡Si ya lleva sentada en siete programas!", se lamentó entre lágrimas.