La ex novia de uno de los violadores de Palermo le envió un mensaje a su ex suegra: “No me creíste"

Luego de que se conociera la noticia del abuso del abuso sexual a una joven de 20 años a plena luz del día en el barrio porteño de Palermo a manos de un grupo de seis hombres, aún siguen apareciendo datos y nuevas pruebas. En las últimas horas, una joven que fue pareja de uno de los detenidos, Franco Lykan, redactó un mensaje en redes sociales en el que revela que fue víctima de violencia de género.

“Exsuegra vos que no me creías, la respuesta llegó sola. El violento de tu hijo está escrachado en todos lados”, escribió la mujer. Su publicación superó rápidamente los 100 mil “Me gusta” y tuvo cientos de comentarios, en su mayoría para solidarizarse con ella por el calvario vivido. La chica hoy en día tiene 20 años, la misma edad de la chica que fue abusada sexualmente por Retondo y sus amigos.

En una entrevista televisiva, la joven denunció que fue abusada por él cuando tenía 14 años, mientras mantenían una relación de amigos y se veían en eventos que compartían: “No me puedo quedar más callada, pasaron seis años y a veces la Justicia no es lo mejor y me indigna”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Nuevas pruebas en contra de los seis acusados

El caso de los seis violadores de Palermo sumo nuevos elementos contra los detenidos luego de que las pericias a la ropa interior de la víctima arrojaron que había muestras de semen en ellas. Pero además, según se informó, las mismas coinciden con el ADN de los acusados. Cabe recordar que la Policía de la Ciudad, al momento de la detención de los seis acusados el lunes de la semana pasada, tomó muestras de fluidos de todas las prendas que llevaba puesta la víctima, en nueve de ellas, incluida la ropa interior, se encontraron manchas de semen que arrojaron resultado positivo con los acusados.

Además, le realizaron cuatro hisopados a la víctima en el hospital Rivadavia, que también dieron resultados positivos hacia los rastros genéticos de los acusados. El informe fue entregado a la fiscalía 48, el mismo indica que los resultados tuvieron coincidencia con los seis implicados.

Por otro lado, encontraron también manchas en la ropa interior de los implicados: Ángel Ramos, Lautaro Ciongo Pasotti, Alexis Cuzzoni Steven, Thomas Domínguez y Franco Lykan, y en el pantalón de Ignacio Retondo. ¿En dónde fueron halladas estas muestras? Según el documento las encontraron en:

En el bóxer de Alexis Cuzzoni Steven.

En la remera, pantalón y bóxer de Ángel Ramos

En el bóxer de Thomas Domínguez

En la remera, bóxer, pantalón y medias de Lautaro Ciongo Pasotti.

En el pantalón de Ignacio Retondo.

En el bóxer de Franco Lykan.





A su vez, encontraron manchas hemáticas en cuatro de los seis acusados, se cree que se deben a los golpes que le dieron los vecinos cuando descubrieron lo que estaba pasando. Todavía, faltarían los resultados toxicológicos de los acusados. “Conforme a lo requerido por el magistrado interventor, el presente informe tiene por objeto efectuar un análisis sobre el material recepcionado tendiente a: determinación de rastros de sangre y semen humano”, comienza el documento de 32 páginas remitido en la últimas horas a la Justicia. Ahora bien, una de las cuestiones principales que tendrá que abocarse la Justicia en las próximas semanas tienen que ver con el perfil de cada una de las muestras de semen que hallaron. De estar forma se podrá determinar quiénes de los seis detenidos abusaron sexualmente y el rol que cumplieron los otros.