Lautaro "Laucha" Acosta, reconocido futbolista de Lanús, fue denunciado públicamente en la noche de ayer por su ex pareja Ludmila Isabella, quien a través de sus Instagram relató una serie de hechos violentos y desagradables que vivió con el jugador durante los años en que estuvieron juntos.

"No quería que estudie, tampoco que trabaje. Al principio era todo divino, pero con el transcurso del tiempo empezás a descubrir cosas", aseguró la rubia en un extenso texto, y como respuesta, recibió muchos mensajes de otras mujeres que le confesaron haber estado con Acosta mientras estaba en pareja con ella.

Según explicó al principio del texto la ex del deportista, la relación estuvo cargada de violencia psicológica y destrato, incluso cuando estuvo embarazada de su hijo. "Eso es lo que más me duele y lo que más cuesta sanar", dijo.

En la carta pública, la rubia contó que hoy en día tiene "pesadillas" por "todos los hechos violentos" que padeció. "No quería que estudie, al principio tampoco que trabaje, hasta que un día me busqué un trabajo en la localidad de Banfield y por estar el negocio ubicado allí, tampoco me dejaba, porque ¿qué iba a decir la gente de que la mujer de él trabaje en un local de Banfield?", contó.

Además de los maltratos que vivía cada día, Ludmila Isabella también reveló que el 23 de junio de 2018 vio con sus propios ojos como el jugador la engañaba con una chica. "Al mediodía de ese mismo día habíamos peleado porque yo quería hacerme la ecografía 5D para ver a Beni que salía en ese entonces 890 pesos y él me decía de todo, que no le avisé que me la iba a hacer, que él no iba a gastar en cosas innecesarias, que no iba a aportar plata para mis caprichos", agregó.

Además, dijo que Acosta está acostumbrado a que nadie le diga que no, y que por su personalidad machista, está acostumbrado a que la mujer no salga de la casa. "Él, en cambio, sí. Volvía 8:30 de la mañana como temprano, me apagaba el celular de 6.30 en adelante y supuestamente "se quedaba sin batería", sostuvo.

"Lo que más lamento de esta situación es no haberme ido a tiempo ya que mi hijo durante su gestación sintió todas mis angustias y hoy en día le agarran ataques de llanto sin sentido, no duerme a la noche, se levanta llorando desconsoladamente sin poder cambiarlo de ninguna forma. Horrible, porque de eso no se vuelve, no hay nada en el mundo que lo repare. Yo hice todo por él, hasta dormía en la habitación de abajo con Beni, porque le molestaba que lo tocara el nene cuando dormía, no quería escucharlo llorar para poder estar descansando para entrenar", aseguró.

Por último, dijo que aunque salgan a desprestigiarla y a decir que busca plata o fama, lo único que le importa ahora es pensar en ella y en su bebé para poder sanar.

Después de esta publicación, la joven recibió varios mensajes de otras mujeres que aseguran haber estado con el futbolista mientras estaba en pareja con ella, y a modo de disculpas, le permitieron que publique los mensajes que revelan la verdad.

Por su parte, el jugador ahora está de vacaciones en Sevilla luego de la eliminación del Granate en los octavos de final de la Copa de la Superliga frente a Vélez, y a pesar de que usó sus redes para compartir imágenes de sus paseos, lo cierto es que por ahora no las utilizó para responder a las acusaciones de su ex.