La fake news sobre el crucero proveniente de Cabo Verde y la respuesta de Sanidad: “No hubo ninguna confusión”

Desde hace unas horas, los grandes medios de comunicación dieron una grave noticia que se multiplicó en canales, programas de radio y sitios web: Sanidad confundió África con Asia y habilitó el ingreso sin control de un crucero procedente de Cabo Verde. Según su relato, una empleada había sufrido una confusión geográfica y habían aprobado el ingreso de una embarcación que tenía prohibido el acceso por precaución a la nueva variante Omicron. También aseguraron que había dos casos positivos. La noticia era absolutamente falsa.



Pero la mentira se propagó por redes sociales. Incluso la palabra Cabo Verde fue tendencia durante horas, con críticas a la política sanitaria del Gobierno. Pero hubo más. Mientras los móviles televisivos llegaban a la terminal de cruceros, un periodista le agregó un textual al falso escándalo: “Boluda, este barco viene de Cabo Verde, ¿eso no es en África?”. También incluyó un diálogo en el que reconocían el error. Por supuesto, todo era mentira. Al igual que la supuesta “cacería” de los pasajeros a los que habían dejado bajar en la ciudad.

En primer lugar, hay que aclarar que las nuevas restricciones y la cuarentena obligatoria para las personas que estuvieron en África durante los últimos 14 días entraron en vigencia hoy. De igual manera quedaron prohibidos los vuelos y embarcaciones provenientes de ese continente para evitar la entrada de la variante Omicron.

En segundo lugar, el crucero Hamburg venía proveniente de África pero llegó el día viernes, cuando la medida aún no estaba en vigencia. Igualmente, en las fronteras ya se había extremado los protocolos para evitar la propagación del virus. El barco es propiedad del grupo naviero Conti, realiza viajes por el Mediterráneo y el Atlántico, y cuenta con 170 tripulantes y llevaba más de 300 pasajeros. Hacía más de una semana, había amarrado en Praia en Cabo Verde.



En ese punto, Claudia Madies, Directora de Sanidad de Fronteras, dijo sobre la falsa confusión de las empleadas de Sanidad: “Esa información es errónea. No hubo ninguna confusión”. Y agregó en diálogo con C5N: “Desde Sanidad veníamos siguiendo a ese barco desde alta mar porque teníamos el reporte de un caso positivo. El buque venía siendo monitoreado y los pasajeros fueron sometidos a un testeo con antígenos dentro de las 24 horas de su arribo”.

En tanto, sobre el protocolo que se activó cuando el barco llegó a Argentina, relató: “El crucero anticipó su llegada a Buenos Aires. Estaba previsto para el día siguiente. El día viernes a la noche, cuando llegó, se hizo una evaluación completa de la documentación sino también de todos los pasajeros y tripulantes sobre su vacunación. También se hizo toma de temperatura de las más de 300 personas que estaban a bordo, se evaluó el resultado del test de antígenos de todos. A excepción del señor que teníamos aislado, que era caso positivo”.

En tanto, afirmó sobre el único caso de coronavirus dentro de la embarcación. “El buque llegó con un caso positivo que nosotros teníamos registrado. Teníamos conocimiento de que era caso positivo y por eso lo estábamos monitoreando”.

Y completó: “Por otro lado, el día sábado a la mañana, en función a los resultados y a la evaluación que habían dado valores normales, tanto la temperatura como los antígenos negativos y que el caso positivo estaba aislado desde hacía muchos días al igual que sus contactos estrechos, la gente de Sanidad de Fronteras respetando los protocolos puntuales de cruceros, en principio, dejó descender a un grupo de pasajeros que tenían que tomar un vuelo de regreso a Buenos Aires y recibió la contraorden de mantener igual a todo el pasaje completo porque se debía realizar una evaluación conjunta”.

En tanto, relató las razones por las que es imposible que se hayan generado contagios por la llegada de esa embarcación: “El caso positivo es uno solo y sucedió hace varios días. Fue monitoreado en acuerdo entre la empresa de cruceros y Sanidad tanto por su situación de salud como por los contactos estrechos. Hasta el momento no hubo un segundo caso positivo. Antes y al otro día de la llegada se hicieron los test PCR y todo los pasajeros dieron negativo. Incluso quien era caso positivo”.

Y sobre la fake news publicada en varios medios, afirmó: “No hubo ninguna confusión. Nosotros no estamos en discusión sobre la ubicación de Cabo Verde. No sé de dónde salió esa información. No es correcta. Nuestras decisiones fueron tomadas en función al caso positivo que teníamos y a las zonas de riesgo que no solo utilizamos nosotros sino otras áreas del Ministerio”.

Y agregó: “La empresa actuó de forma muy responsable. Apenas se enteraron del caso, lo comunicó al próximo puerto que era el nuestro. Y lo comunicó con mucho tiempo. Nosotros nos enteramos, lo monitoreamos, Le pedimos el testeo, se hizo la evaluación de salud caso a caso, se tomó la temperatura de los más de 300 pasajeros y se sumó un test más. Además del antígeno, se hizo un PCR a todos. No existían una situación de riesgo para no permitir el descenso de algunos pasajeros más allá de sindicar que continuarán aislados el caso positivo y los contactos estrechos hasta que se cumpla el período”.

Por su parte, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró en Twitter: "La información difundida sobre el crucero “Hamburg” es falsa. El buque dio aviso de un caso positivo, se programó un operativo y se realizaron más de 300 PCR en 24 horas. Todas fueron negativas incluyendo la del caso, quien continúa aislado junto a sus contactos estrechos. Nadie nos consultó antes de la publicación de la nota, lo cual hubiese evitado que se difundiera información incorrecta. No nos vamos a cansar de recomendar que chequeen con fuentes oficiales y confiables, y de esta forma aportar calma en esta situación tan particular".