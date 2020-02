La madre de Fernando Báez Sosa pidió entre lágrimas que los culpables "paguen": "¡Quiero justicia por mi hijo!"

La familia de Fernando Báez Sosa convocó una marcha este martes que comenzó a las 18 frente al Congreso para reclamar justicia. Además, en Villa Gesell -ciudad donde tuvo lugar el homicidio- se celebró una misa encabezada por el obispo de Mar del Plata, Gabriel Mestre, a partir de las 19 frente al boliche Le Brique.

Ante una verdadera multitud, Graciela Sosa, madre de Fernando, fue la primera oradora de la marcha. Entre lágrimas, visiblemente conmovida y agradecida por la cantidad de personas que se acercaron al Congreso, Sosa tomó aire y dijo: "Quiero agradecer a todos por haber venido a acompañarme, porque mi vida no es fácil sin ustedes. Con la ayuda de ustedes, va a haber justicia por mi hijo y por todas las víctimas de violencia".

Y agregó: "Lo que le hicieron a mi hijo es terrible. No le dieron oportunidad de defenderse, lo mataron a traición. Era un chico decente, bueno, que amaba a la vida y a su prójimo. Quería ayudar a todo el mundo. tenía una meta, un objetivo a realizar. Lo que le hicieron nos arruinó al vida a mi esposo, a mi y a todos lo que lo queremos. Mi vida no es fácil desde que perdimos a nuestro hijo, todo se nos vino abajo. Era nuestro sostén para seguir adelante".

Finalmente, Sosa volvió a pedir justicia por Fernando y sentenció, con un grito desgarrador: "Mi casa está vacía cuando me levanto. Miro su cama tendida esperándolo y sé que nunca volverá por culpa de lo que le hicieron. Quiero justicia por mi hijo ¡Justicia!. Amaba a su novia, eran felices y le arruinaron la vida a esta chica que lo amaba y tenía ilusiones. Un proyecto juntos".

Según contó, al revolver las cosas de su hijo encontró una nota en la que le prometía que la iba a llevar a recorrer el mundo cuando sea profesional. "Todo eso quedó atrás, pero él está entre nosotros. Nos va a dar luz y fuerza. No estoy bien, pero al verlos a todos ustedes siento que me dan energías para seguir luchando por mi hijo. Era mi vida, mi amor. Era mi bebé. Quiero que paguen por lo que le hicieron", finalizó, totalmente quebrada y entre lágrimas.

Más temprano, la mamá de Fernando dialogó con la prensa para invitar al público a que se acerque a la manifestación y la acompañe "para que esto no quede impune". "Pido a Dios y a Fernando que nos den la fuerza y que bendigan a toda la gente que nos están apoyando. Hoy no me encuentro tan bien, estoy muy triste, pero trataré de hablar", agregó subrayando que siente que su hijo "es muy querido".

Paralelamente, Silvino Báez, el padre de la víctima, confesó su lucha contra el dolor cotidiano. "No sé por qué estoy parado todavía pero creo que mi hijo me da fuerzas. Voy a dar a hasta el último suspiro para que se haga justicia".

Cientos de miles de personas se hicieron presentes en la Plaza del Congreso para pedir justicia por Fernando. De frente al escenario se montó una pantalla donde se proyectaron tres videos y se colgó una bandera que en letras negras dice: “Justicia”. “Justicia”; “Perpetua para los rugbiers” o “asesinos”, fueron los cánticos que se multiplicaron por cada esquina.

Por pedido del abogado de la defensa, Hugo Tomei, se suspendió la audiencia judicial convocada este martes por el juez de Garantías David Mancinelli. En ella se tratarían -entre otros temas- el pedido de recusación a Verónica Zamboni, fiscal que lleva adelante el caso contra los rugbiers acusados del homicidio de Fernando Báez Sosa.

Tomei no brindó detalles sobre la razón por la cual pidió la suspensión de la audiencia, en la que también pretendía solicitar la nulidad de las declaraciones indagatorias y la ronda de reconocimientos, ya que considera que se cometieron una serie de irregularidades y los procedimientos no se ajustaron al debido proceso.