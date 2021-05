La familia de Lara avanza judicialmente contra tres hospitales: cómo sigue la causa penal

La familia de Lara Arreguiz, la joven de 22 años que falleció como consecuencia del coronavirus (Covid-19) en la provincia de Santa Fe luego de no conseguir una cama para atenderse, denunció penalmente a los tres hospitales a los que fueron a solicitar asistencia.

Cabe recordar que la imagen de Arreguiz acostada en el piso de uno de ellos, tapada con una campera de jean, se volvió viral y recorrió el mundo por la crudeza que expone en relación a la alarmante situación sanitaria que vive el país y, en especial, el impacto que tiene en el sistema de salud.

"Lo que nosotros presentamos es una denuncia penal por homicidio con dolo eventual y abandono de persona contra la totalidad del personal directivo, personal médico, enfermeros y de seguridad de los tres nosocomios en los que tuvo que hacer un triste derrotero con su cuadro de salud, Lara", indicó Diego Lorefice, el abogado de la familia, en diálogo con LT 10.

Las instituciones médicas involucradas son "el Hospital Protomédico de Recreo, el nuevo Hospital Iturraspe y el viejo Hospital Iturraspe, que es donde termina falleciendo", detalló Lorefice. Los últimos dos hospitales están ubicados en Santa Fe capital.

Hace tres días, el director del Hospital Iturraspe de la capital provincial, y en donde se tomó la foto en donde se la puede ver a ella acostada en el piso, salió a explicar cómo fueron las últimas horas de Arraguiz. “Lara tuvo una cama, fue atendida y estuvo en una institución pública en atención”, afirmó el director del mencionado nosocomio, Francisco Villano.

"Yo no sé si el paciente es covid o no covid y si el que estuvo antes era también covid o no. No hay que mezclar esas situaciones. Un sector covid para volver a ser utilizado necesita una higiene que en el caso de una camilla lleva entre 15 minutos y media hora; y para una habitación es de dos horas para que pueda ingresar un sospechoso que puede ser no covid", detalló el médico en diálogo con el medio Aire Santa Fe.

La respuesta que dio el médico Villano generó fuertes repercusiones y bronca en la familia de Arraguiz. En especial en su madre, Claudia Sánchez, quien remarcó que la atención que había recibido su hija no fue acorde. “La camilla que le ofrecieron no fue desinfectada. Mi hija no murió en el piso, como dice el señor; pero la tuvieron durante horas esperando con un diagnóstico positivo y una enfermedad de base”, remarcó en declaraciones a la prensa.

Su padre, Alejandro Arreguiz, brindó un panorama aún más desolador. “La sentaron en una silla de ruedas como cuatro horas porque no había camas, le hicieron placas y dieron turno para el domingo hisoparla, y la llevamos de nuevo a casa", dijo.