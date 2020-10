La respuesta de Alberto a Macri y cumbre por el Salario Mínimo: las 7 noticias del día

Alberto le respondió a Macri: “Tenés un problema de amnesia severo”

El presidente Alberto Fernández le respondió a Mauricio Macri, luego de las fuertes críticas expresadas por el ex mandatario el lunes tras la marcha anticuarentena durante una entrevista en TN.

En declaraciones a C5N, Fernández se dirigió directo al líder de Juntos por el Cambio y expresó: “Dejaste un desastre en la Argentina, tenés un problema de amnesia severo”.

“Macri, la cuarentena nos permitió levantar un sistema de salud que vos destruiste, inaugurar hospitales que por decisión de tu gobernadora de la provincia de Buenos Aires (María Eugenia Vidal) nunca se inauguraron. Si no sabés, te cuento que la cuarentena sirvió para que la Argentina se ponga en orden después del desastre que dejaste”, puntualizó Fernández, visiblemente molesto por la crítica al aislamiento social expresada desde hace meses por el ex presidente.

Además dijo que es “asombroso” que se siente “perseguido” por el Gobierno y recordó las causas por espionaje en las que se encuentran involucrados ex funcionarios de la gestión de Juntos por el Cambio, entre ellos un ex secretario privado de Macri, Darío Nieto, y los ex directores de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Fernández también ratificó aquella frase que contó que Macri le había dicho en el inicio de la pandemia de COVID-19. “Me dijo que mueran los que tengan que morir porque era inevitable. Yo no miento, no mentir me ha traído problemas”.