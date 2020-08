La furia de Doña Florinda y los hijos de Chespirito: por qué dejarán de transmitirse El Chavo y El Chapulín

Luego de que fracasara una negociación entre el Grupo Televisa y el Grupo Chespirito, los programas de Roberto Gómez Bolaños dejarán de transmitirse en todos los países del mundo. Así, en plena pandemia de Covid-19, dejarán de salir al aire clásicos como El chavo del 8 y El Chapulín colorado.

"Justo ahora, cuando el mundo necesita diversión, hacer esto es una agresión hacia la gente", expresó en Twitter Florinda Meza, viuda del cómico. Además, aclaró que "inexplicablemente" no fue convocada a las negociaciones.

De acuerdo a la actriz, la decisión "va en contra de sus propios intereses comerciales, porque en este momento queremos ver todo aquello que nos recuerde un mundo que fue mejor, es parte del ADN de los latinos, lo llevamos en la memoria genética, pretender eliminarlo de tajo es una medida poco inteligente".

Meza además se despachó duramente contra Televisa, expresando que "es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es donde menos te valoran".

"Nunca pensé que me llegara a suceder, pero por primera vez encuentro una razón para decir ¡qué bueno que mi Rober no esté en este mundo! Este acto incomprensible patea su recuerdo y lo que él más respetó: al público. Tal vez algunos ejecutivos sin visión lo quieren borrar, pero en el corazón y la memoria de los buenos que siempre lo han seguido estará más vivo que nunca", sentenció.

"Seguiremos insistiendo"

Roberto Gómez Fernández, hijo de Bolaños, aseguró que seguirán "insistiendo" en las negociaciones para que los productos televisivos de Chespirito vuelvan a las pantallas.

"Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirmen que ya no valen nada", aportó por su parte Graciela, la hija del cómico. "A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo.Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia".

El Grupo Chespirito maneja desde 2017 las licencias para la explotación comercial de los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños, luego de que Televisa -que contaba con los derechos de transmisión de las series originales- dejara de operar una división creada para tal fin.

Además de los programas originales, en 2006 comenzó a transmitirse la serie animada del Chavo del 8, mientras que en el 2015 sucedió lo mismo con la versión del Chapulín Colorado.

La plataforma online Blim de Televisa también contaba hasta el viernes con cuatro películas de Chespirito, la serie completa de El Chapulín Colorado y otra serie de 29 capítulos con distintos personajes del cómico.