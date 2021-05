La furia de Tinelli y la respuesta a Gollán: "Fue el ministro procesado por unos kits medios truchos"

Tras su regreso a la televisión el lunes pasado con un show donde participaron más de 300 personas, este miércoles Marcelo Tinelli se mostró molesto al aire, después de que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, dijera que el despliegue montado le pareció "una imagen absolutamente negativa".

Ante este comentario, el propio conductor pidió un momento para aclarar que nunca incumplieron ninguno de los protocolos vigentes por el coronavirus, y sin reparos, apuntó a Gollán: "Fue el ministro procesado que había metido licitaciones que tenían unos kit medio truchos en el 2016".

En diálogo con María Laura Santillán en CNN Radio, el ministro de la Provincia sostuvo que el programa de Tinelli da una "imagen negativa" e "incoherencia" en medio de todo el esfuerzo que hace la sociedad para cuidarse ante el virus.

"Hay una condena social fuerte a Tinelli. Los testeos al boleo no sirven. Estamos muy lejos de pensar que lo vamos a resolver con concientización", agregó.

Tras estas palabras, al inicio de su programa este miércoles, el conductor explicó que a pesar de que Gollán dijo que Showmatch no daba una buena imagen para el público, lo cierto es que todo lo que se mostró en la apertura del lunes fueron cuadros previamente grabados, y que nunca hubo 200 personas juntas en el estudio. "Que lo diga la gente está todo bien pero ¿Qué lo diga el Ministro de Salud? Raro, raro", cuestionó.

"El Ministro de Salud seguramente se preocupa por esta imagen pero por ahí también te acordás que fue el ministro procesado, que había metido licitaciones que tenían unos kit medio truchos en el 2016. Después voy a hablar de él. ¿Daniel Gollán se llama, no? El ministro de Axel Kicillof", apuntó el conductor sin pelos en la lengua.

"Hay que ver el juicio con Gollán dónde está. Lo deben tener en la Justicia. Pero eso no es mala imagen ministro, por ahí era mala imagen esto de acá", agregó enojado.

En su descargo Tinelli hizo referencia al Plan Qunita, por el que el juez Claudio Bonadio procesó en 2016 a Gollán y otros ex funcionarios por los delitos de "fraude", "abuso de autoridad" y "violación de deberes de funcionario público". El plan iba direccionado a madres de bebés recién nacidos, por lo que se entregaban unos kits con elementos para su cuidado y crianza con el objetivo de reducir la mortalidad de bebés en sectores vulnerables.

Tras hablar de Gollán, el periodista también hizo referencia a las críticas que escuchó de parte de otros medios de comunicación, y sostuvo que le parece extraño que desde otro programas informen sin interiorizarse sobre cómo son las cosas.

"Nosotros hace un año y medio que no trabajábamos, entonces sorprende que por ahí alguien que no sabe pueda hacer un comentario. Pero cuando alguien sabe lo que es un estudio de televisión y lo que es darle trabajo a 300 personas y cuidarle la salud, fundamentalmente, que es lo que más queremos hacer, sorprenden esos comentarios y muchas veces no se entienden. Si hay un programa que cumple los protocolos quédense tranquilos que es éste, todos los protocolos, todos y más tenemos acá, así que olvídense, cumplimos todos los protocolos. Nada más", cerró.