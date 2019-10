La gira de Alberto Fernández, la renuncia de Carrió y el sillón de Maradona: las 7 noticias del día

Alberto Fernández: “Se terminó el ajuste para los más pobres, que lo hagan otros”

El presidente electo Alberto Fernández viajó a Tucumán, donde participó del acto de asunción del reelecto gobernador Juan Manzur, donde puso el foco en el federalismo, la salud y la educación. Luego viajó a la provincia de Santiago del Estero, donde fue recibido por el radical K Gerardo Zamora, que hizo de guía en una recorrida por el Autódromo y un centro de salud de Río Hondo.

Fernández insistió en “poner de pie de nuevo a la Argentina” y remarcó que “se terminó el ajuste para los sectores de menores ingresos”. “Desde el domingo empezamos a ver cómo abrimos las puertas de las fábricas que cerraron, cómo llenamos las escuelas de niños; cómo ponemos de pie el Ministerio de Trabajo”, señaló.

Carrió presentó la renuncia a su banca: “Sólo quiero ser una mujer”

La diputada Elisa “Lilita” Carrió envió una nota al presidente de la Cámara de diputados, Emilio Monzó informando que renunciaría a partir del 1° de marzo de 2020. La líder de la Coalición Cívica había anticipado el lunes que se retiraría de la política, a pesar de que le quedaban dos años como mandato. “Sólo quiero ser una mujer, le di mi vida a la política”, aseguró en declaraciones a Clarín.

“Yo ya no tengo más fuerzas, no quiero seguir, necesito estar con mis hijos, estar con mi familia, quiero ser una jubilada, ver si vuelvo a tener un estudio jurídico, me voy a dedicar a temas internacionales desde alguna fundación o desde una ONG”, aseguró Carrió.

En su primer viaje al exterior, Alberto Fernández visitará a López Obrador en México

El presidente electo viajará a la Ciudad de México el próximo lunes, con el objetivo de reunirse con su par, Andrés Manuel López Obrador, con quien tenía previsto un encuentro previo a las elecciones presidenciales que finalmente fue postergado. Se espera que Fernández viaje con Felipe Solá, quien suena fuerte para ocupar la Cancillería.

Las palabras de mi amigo @LulaOficial me emocionan. Como dice en su carta, junto a @CFKArgentina recuperaremos de a poco nuestros lazos de fratenidad y respeto. Aprovecho para reclamar por su libertad y para enviar un cálido saludo a todo el pueblo hermano de Brasil. #LulaLivre pic.twitter.com/igvKOacOyV — Alberto Fernández (@alferdez) 30 de octubre de 2019

Ayer Fernández respondió a varios de los saludos de los presidentes y líderes mundiales, con sutiles guiños: al primer ministro británico, Boris Johnson, le anticipó que continuaría el reclamo por soberanía de las Islas Malvinas; a Sebastián Piñera le habló de desigualdad y a Nicolás Maduro de “plena vigencia de la democracia”. También le respondió a Lula Da Silva, quien le envió una carta desde la cárcel.

El Gobierno oficializó el nuevo DNI digital que se podrá usar desde una app

A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la implementación del nuevo sistema del Documento Nacional de Identidad (DNI), que se podrá utilizar a través de una aplicación gubernamental desde el teléfono celular. Será “adicional” al formato tarjeta, tendrá la misma validez y regirá con “pleno valor identificatorio”.

Alumnos de una escuela le apuntaron con un arma a un profesor en plena clase

El video fue registrado por los propios estudiantes del quinto año del colegio Emaús, de El Palomar, provincia de Buenos Aires, que luego difundieron las imágenes en las redes sociales, donde se observa que el docente escribe en el pizarrón mientras un adolescente le apunta a la cabeza, apenas a unos centímetros.

Desde el colegio informaron que el episodio ocurrió en julio, una semana antes del inicio del receso invernal. Rafael Matozzo, abogado de la escuela, aseguró que el arma era de juguete y los alumnos fueron sancionados. “Los padres fueron notificados y a los alumnos no se les renovará la matrícula el año que viene, son chicos de la escuela técnica”, señaló.

Gimnasia goleó 4 a 0 a Newell’s y Maradona volvió a ser la estrella del encuentro

Los dirigidos por Diego Maradona le ganaron 4 a 0 a la Lepra en el estadio Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario, donde se vivió una fiesta para recibir al astro del fútbol mundial un día antes, que incluyó banderazo y baile de El Diez. Con goles de Nicolás Contín, Maximiliano Caire, Horacio Tijanovich y Ariel García, el Lobo tuvo su día de gloria ante Newell’s.

Echarri, sobre el Gobierno de Macri: “No creo que no hayan choreado en estos 4 años”

El actor, reconocido militante del kirchnerismo, aseguró que “hay causas bastante grandes donde se investiga la incidencia del Estado en el poder judicial”, y remarcó: “No creo que hayamos tenido un país con división de poderes tan marcada, no creo que no hayan choreado en estos cuatro años”. En declaraciones a radio Con Vos, señaló: “Estoy en un estado de alegría y esperanza, porque se definió la elección para el proyecto de país, el único que yo creo que es viable”.